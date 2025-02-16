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Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал победу над «Цюрихом» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии. Россиянин забил победный гол на 39-й минуте встречи.

– Важные три очка. Рад, что выиграли дома перед фанатами. Надеюсь, что эта победа будет вести нас вперед.

– Как оцените гол?

– Я почувствовал, был хороший навес, потом удар. Мяч пришел ко мне, и я забил. Нужно было попасть. Счастлив, что удалось отличиться.

Мне было важно войти в ритм. Во время сборов болел, потом потерял немного времени. Сейчас возвращаюсь в строй, получаю игровые минуты. Чувствую физически и ментально себя лучше. Был долгий процесс понимания того, что хочет тренер. Было не так просто. Нет такого, что ты приходишь и сразу все начинаешь понимать. Надеюсь, что начал понимать, ха-ха.

На тренировках мы разговариваем с ребятами, проживаем моменты. Это помогает! Причем и вне поля. Так что адаптация проходит хорошо.

Иногда на тренировках мы пробуем разные схемы. Для меня нет разницы, где играть. Я готов выступать на любой позиции. Иногда мы играем длинными забросами. Прошу партнеров давать пас на открытого игрока, если есть такая возможность. Эти показывает, что я просто хочу играть с мячом и все.

Я сыграл 13 матчей. Мне нужно еще время, чтобы показывать максимум. С женой тоже адаптируемся. Все хорошо здесь.

  • 29-летний Миранчук за 13 матчей в Суперлиге забил 2 гола и отдал 1 передачу.
  • В 12 предыдущих встречах с россиянином в составе «Сьон» 5 раз сыграл вничью и 7 раз потерпел поражения.
  • Хавбек перешел в швейцарский клуб 9 сентября прошлого года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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16.02.2025 13:05
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