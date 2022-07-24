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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Серветт
Базель - Серветт: обзор матча 24 июля 2022
Базель
24.07.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Серветт
45+1'
Д. Ндой
87'
Т. Валь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Серветт
90'
+1
Желтая карточка
Й. Северен
Желтая карточка
Д. Ндой
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:1!
Т. Валь
Пас отдал
Т. Маньин
Желтая карточка
К. Нуху
84'
82'
Замена
Т. Маньин
️️️️
М. Бауэр
Замена
С. Лтайеф
️️️️
А. Салаи
80'
Замена
A. Padula
️️️️
А. Комас
80'
74'
Желтая карточка
Д. Дулин
Замена
А. Диуф
️️️️
В. Бюргер
73'
68'
Замена
Т. Валь
️️️️
П. Пфлюке
68'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Т. Конья
61'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
К. Бедья
Желтая карточка
Ф. Фрай
47'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
46'
46'
Замена
М. Стеванович
️️️️
А. Антунес
ГОЛ! 1:0!
Д. Ндой
45'
+1
35'
Желтая карточка
К. Бедья
32'
Желтая карточка
Г. Клиши
28'
Желтая карточка
Н. Вуйоз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
14
Патрик Пфлюке
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
2
Тео Маньин
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
10
Бубакар Фофана
ЦФ
4-2-2-2
1
Хитц
3
Комас
4
Нуху
3
Пельмар
5
Ланг
18
Бюргер
20
Фрай
17
Миллар
14
Ндой
11
Салаи
11
Амдуни
4-1-1-1-3
32
Фрик
26
Бауэр
19
Северен
3
Вуйоз
3
Клиши
28
Дулин
8
Конья
8
Антунес
23
Роделен
9
Бедья
14
Пфлюке
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
18
Бюргер
17
Диуф
17
Диуф
18
Бюргер
3
Комас
72
72
3
Комас
11
Салаи
47
Лтайеф
47
Лтайеф
11
Салаи
26
Бауэр
2
Маньин
2
Маньин
26
Бауэр
14
Пфлюке
25
Валь
25
Валь
14
Пфлюке
8
Антунес
9
Стеванович
9
Стеванович
8
Антунес
9
Бедья
11
Оберлен
11
Оберлен
9
Бедья
8
Конья
10
Фофана
10
Фофана
8
Конья
Остались в запасе
Базель
Серветт
13
Мирко Сальви
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Базель - Серветт
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
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- : -
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0 : 2
22.11.2026
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08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
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28.11.2026
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2 : 0
21.11.2026
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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