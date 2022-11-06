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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Янг Бойз
Серветт - Янг Бойз: обзор матча 06 ноября 2022
Серветт
06.11.2022, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Янг Бойз
90'
+1
Замена
Л. Блум
️️️️
К. Рюгг
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Т. Конья
89'
88'
Желтая карточка
Ф. Ридер
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Д. Дулин
85'
Замена
Т. Маньин
️️️️
М. Бауэр
85'
Желтая карточка
Р. Роделен
81'
Замена
Б. Фофана
️️️️
П. Пфлюке
70'
Замена
А. Патрисио
️️️️
Д. Кутеса
70'
66'
Желтая карточка
С. Зесигер
64'
Замена
А. Расьоппи
️️️️
Д. фон Бальмус
61'
Замена
А. Аменда
️️️️
Ф. Лустенбергер
61'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
К. Фасснахт
46'
Замена
В. Сьерро
️️️️
К. Имери
18'
Красная карточка
С. Иттен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
21
Baba Souare
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
10
Борис Кеспедес
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-1-2-2-2
32
Фрик
3
Клиши
3
Вуйоз
26
Бауэр
28
Дулин
8
Конья
9
Стеванович
7
Кутеса
14
Пфлюке
4
Монтейру
23
Роделен
4-1-3-2
16
фон Бальмус
27
Рюгг
28
Лустенбергер
15
Зесигер
25
Гарсия
30
Имери
16
Фасснахт
32
Ридер
19
Ниасс
10
Иттен
12
Элиа
26
Бауэр
2
Маньин
2
Маньин
26
Бауэр
28
Дулин
10
Кеспедес
10
Кеспедес
28
Дулин
8
Конья
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Конья
14
Пфлюке
10
Фофана
10
Фофана
14
Пфлюке
7
Кутеса
41
Патрисио
41
Патрисио
7
Кутеса
16
фон Бальмус
1
Расьоппи
1
Расьоппи
16
фон Бальмус
28
Лустенбергер
12
Аменда
12
Аменда
28
Лустенбергер
27
Рюгг
27
Блум
27
Блум
27
Рюгг
30
Имери
4
Сьерро
4
Сьерро
30
Имери
16
Фасснахт
99
Монтейру
99
Монтейру
16
Фасснахт
Остались в запасе
Серветт
Янг Бойз
12
Эдин Омераджич
ВР
21
Baba Souare
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
23
Лорис Бенито
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
21
Baba Souare
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
Остались в запасе
23
Лорис Бенито
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Серветт - Янг Бойз
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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