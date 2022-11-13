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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Серветт
Цюрих - Серветт: обзор матча 13 ноября 2022
Цюрих
13.11.2022, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Серветт
31'
Т. Айегун
50'
Н. Катич
62'
Т. Айегун
87'
Т. Айегун
89'
М. Стеванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Серветт
89'
ГОЛ! 4:1!
М. Стеванович
ГОЛ! 4:0!
Т. Айегун
87'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Окита
79'
ГОЛ! 3:0!
Т. Айегун
Пас отдал
Н. Бораниясевич
62'
60'
Замена
Т. Маньин
️️️️
М. Бауэр
60'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Б. Кеспедес
ГОЛ! 2:0!
Н. Катич
50'
38'
Желтая карточка
М. Стеванович
ГОЛ! 1:0!
Т. Айегун
Пас отдал
Д. Окита
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
36
Ramon Guzzo
ЦЗ
27
Илан Саутер
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
21
Baba Souare
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
2-4-3-1
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
5
Метс
44
Конде
19
Маркезано
28
Бораниясевич
3
Герреро
7
Красники
14
Окита
15
Айегун
4-1-2-2-1
32
Фрик
26
Бауэр
4
Руй
3
Вуйоз
3
Клиши
28
Дулин
10
Кеспедес
9
Стеванович
7
Кутеса
14
Пфлюке
23
Роделен
14
Окита
27
Рохнер
27
Рохнер
14
Окита
26
Бауэр
2
Маньин
2
Маньин
26
Бауэр
10
Кеспедес
10
Фофана
10
Фофана
10
Кеспедес
Остались в запасе
Цюрих
Серветт
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
36
Ramon Guzzo
ЦЗ
27
Илан Саутер
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
12
Эдин Омераджич
ВР
21
Baba Souare
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
36
Ramon Guzzo
ЦЗ
27
Илан Саутер
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
21
Baba Souare
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Цюрих - Серветт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
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- : -
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Цюрих
2 : 2
22.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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3 : 5
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
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Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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