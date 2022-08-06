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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Винтертур
Серветт - Винтертур: обзор матча 06 августа 2022
Серветт
06.08.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Винтертур
81'
П. Пфлюке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Винтертур
Замена
М. Бауэр
️️️️
П. Пфлюке
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Фрик
86'
85'
Желтая карточка
Ф. Камбери
84'
Замена
Ф. Камбери
️️️️
Ф. Родригес
82'
Желтая карточка
С. Рамизи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Пфлюке
81'
80'
Желтая карточка
G. Lekaj
75'
Желтая карточка
Р. Гелми
71'
Замена
N. Manzambi
️️️️
Р. Буэсс
63'
Замена
Т. Корбас
️️️️
М. Ди Джусто
Замена
А. Антунес
️️️️
Т. Валь
61'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Р. Роделен
61'
46'
Замена
Т. Шаттин
️️️️
Y. Schmid
38'
Желтая карточка
Ф. Родригес
11'
Желтая карточка
Р. Буэсс
Желтая карточка
Т. Конья
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
14
Патрик Пфлюке
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
77
Eris Abedini
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
9
Роман Буэсс
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
10
Бубакар Фофана
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
4-1-3-2
32
Фрик
19
Северен
4
Руй
3
Вуйоз
25
Диалло
28
Дулин
8
Конья
25
Валь
9
Стеванович
14
Пфлюке
23
Роделен
4-2-1-3
16
Фаюлу
17
Гантенбайн
23
18
5
Гелми
77
44
Родригес
8
Рамизи
25
11
Ди Джусто
9
Буэсс
14
Пфлюке
26
Бауэр
26
Бауэр
14
Пфлюке
25
Валь
8
Антунес
8
Антунес
25
Валь
23
Роделен
10
Фофана
10
Фофана
23
Роделен
11
Ди Джусто
14
Корбас
14
Корбас
11
Ди Джусто
25
33
Шаттин
33
Шаттин
25
44
Родригес
22
Камбери
22
Камбери
44
Родригес
9
Буэсс
7
7
9
Буэсс
Остались в запасе
Серветт
Винтертур
12
Эдин Омераджич
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
10
Самуэль Балле
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
16
Remo Arnold
ЦП
10
Самуэль Балле
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Серветт - Винтертур
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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