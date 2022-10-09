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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Люцерн
Серветт - Люцерн: обзор матча 09 октября 2022
Серветт
09.10.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
30'
Д. Кутеса
60'
М. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Люцерн
82'
Замена
С. Кампо
️️️️
A. Abubakar
Замена
Т. Валь
️️️️
А. Антунес
79'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Р. Роделен
79'
70'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
Д. Соргич
70'
Замена
Я. Кадак
️️️️
Н. Белоко
70'
Замена
С. Шадер
️️️️
П. Шурпф
Замена
П. Пфлюке
️️️️
Д. Кутеса
63'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Д. Дулин
63'
Желтая карточка
Т. Конья
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Майер
Пас отдал
П. Дорн
58'
Желтая карточка
Н. Белоко
ГОЛ! 1:0!
Д. Кутеса
Пас отдал
Ж. Фрик
30'
Желтая карточка
Д. Дулин
28'
22'
Желтая карточка
М. Фридек
Замена
С. Руй
️️️️
Й. Северен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Макс Майер
АП
39
Деян Соргич
ЦФ
20
Пиус Дорн
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
14
Патрик Пфлюке
ЦФ
10
Бубакар Фофана
ЦФ
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
10
Самуэле Кампо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Фрик
3
Клиши
19
Северен
3
Вуйоз
25
Диалло
28
Дулин
8
Конья
9
Стеванович
7
Кутеса
8
Антунес
23
Роделен
2-3-1-4
27
Мюллер
6
Симани
15
Бюрх
17
Фридек
16
Белоко
11
Шурпф
7
Майер
11
30
Яшари
20
Дорн
39
Соргич
19
Северен
4
Руй
4
Руй
19
Северен
8
Антунес
25
Валь
25
Валь
8
Антунес
28
Дулин
10
Кеспедес
10
Кеспедес
28
Дулин
7
Кутеса
14
Пфлюке
14
Пфлюке
7
Кутеса
23
Роделен
10
Фофана
10
Фофана
23
Роделен
11
10
Кампо
10
Кампо
11
16
Белоко
26
Кадак
26
Кадак
16
Белоко
11
Шурпф
69
Шадер
69
Шадер
11
Шурпф
39
Соргич
9
9
39
Соргич
Остались в запасе
Серветт
Люцерн
12
Эдин Омераджич
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Серветт - Люцерн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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Серветт
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ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
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