Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»

«Локомотив» в товарищеском матче проиграл швейцарскому «Люцерну» со счетом 0:3. Дубль на свой счет записал нападающий Даниэль Фоллонье.
Во втором тайме матча на поле впервые с апреля появился защитник Ведран Чорлука и впервые с июля — нападающий Ари.
В другом матче московский «Спартак» проиграл китайскому клубу «Шанхай СИПГ» с минимальным счетом 0:1. Единственный гол забил бразилец Халк.
Напомним, что в первом тайме защитник красно-белых Георгий Джикия получил травму.
В начале второго тайма за москвичей дебютировал полузащитник «Базеля» Сергей Еременко.
Товарищеские матчи
Локомотив (Россия) – Люцерн (Швейцария) – 0:3 (0:0)
Спартак (Россия) – Шанхай СИПГ (Китай) – 0:1 (0:1)
Источник: Бомбардир.ру