Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»

«Локомотив» в товарищеском матче проиграл швейцарскому «Люцерну» со счетом 0:3. Дубль на свой счет записал нападающий Даниэль Фоллонье.

Во втором тайме матча на поле впервые с апреля появился защитник Ведран Чорлука и впервые с июля — нападающий Ари.

В другом матче московский «Спартак» проиграл китайскому клубу «Шанхай СИПГ» с минимальным счетом 0:1. Единственный гол забил бразилец Халк.

Напомним, что в первом тайме защитник красно-белых Георгий Джикия получил травму.

В начале второго тайма за москвичей дебютировал полузащитник «Базеля» Сергей Еременко.

Товарищеские матчи

Локомотив (Россия) – Люцерн (Швейцария) – 0:3 (0:0)

Спартак (Россия) – Шанхай СИПГ (Китай) – 0:1 (0:1)