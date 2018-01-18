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Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»

18 января 2018, 19:55
25

«Локомотив» в товарищеском матче проиграл швейцарскому «Люцерну» со счетом 0:3. Дубль на свой счет записал нападающий Даниэль Фоллонье.

Во втором тайме матча на поле впервые с апреля появился защитник Ведран Чорлука и впервые с июля — нападающий Ари.

В другом матче московский «Спартак» проиграл китайскому клубу «Шанхай СИПГ» с минимальным счетом 0:1. Единственный гол забил бразилец Халк.

Напомним, что в первом тайме защитник красно-белых Георгий Джикия получил травму.

В начале второго тайма за москвичей дебютировал полузащитник «Базеля» Сергей Еременко.

Товарищеские матчи

Локомотив (Россия) – Люцерн (Швейцария) – 0:3 (0:0)

Спартак (Россия) – Шанхай СИПГ (Китай) – 0:1 (0:1)

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Локомотив Спартак Люцерн Шанхай Порт
Комментарии (25)
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кошмарик
1516294635
"прошлое" Зенита все равно забивает Спартаку...
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oyabun
1516294964
Обсуждать игру Спартак пока нет смысла ввиду её полного отсутствия. Но это понятно, только начало сборов. Скорее Каррера устроил смотр, кто в какой то форме. Расстраивает очень травма Джикии, очень напоминает историю с Зобниным. Надеюсь что функционеры Спартака очнутся от спячки и с удвоенной силой кинутся искать защитника. И желательно точно не хуже Джикии
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upiter622
1516295544
Чемпионы мля!!!
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Serjoga
1516296261
Результат сейчас-это для болельщиков! Но....! Какая то закономерность: Лидер РФПЛ-0:3! 3-я команда-0:1! Середняк (Ростов) 9-я команда-1:1! И 12-я команда (Динамо)-1:0! Т.е. чем ниже команда (на данный момент) в турнирной таблице РФПЛ, тем результат первого товарищеского матча лучше вышестоящих команд! Парадокс! И соперники были не из ТОП!
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vshter76
1516297159
Главный результат игры - это травма Джикии. Все остальное пустое
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insider_retro
1516297493
Не перетрудились...
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Zubo
1516299062
Пивка видно вчера попили, с лимитом можно, ничего не будет, по паре пива, всего и делов то
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Михаил_Боярский
1516299403
Проводницы бл, лучше бы так в чемпе играли.
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1516299427
Халк до сих пор зуб на мясо точит, жалко мало напихал
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Недовольный
1516299631
ну что,паровозик уже готовит трансфер напа из люцерна который им двуху отгрузил?))это фишка локо
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