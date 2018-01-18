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    Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»

    «Локомотив» в товарищеском матче проиграл швейцарскому «Люцерну» со счетом 0:3. Дубль на свой счет записал нападающий Даниэль Фоллонье.

    Во втором тайме матча на поле впервые с апреля появился защитник Ведран Чорлука и впервые с июля — нападающий Ари.

    В другом матче московский «Спартак» проиграл китайскому клубу «Шанхай СИПГ» с минимальным счетом 0:1. Единственный гол забил бразилец Халк.

    Напомним, что в первом тайме защитник красно-белых Георгий Джикия получил травму.

    В начале второго тайма за москвичей дебютировал полузащитник «Базеля» Сергей Еременко.

    Товарищеские матчи

    Локомотив (Россия) – Люцерн (Швейцария) – 0:3 (0:0)

    Спартак (Россия) – Шанхай СИПГ (Китай) – 0:1 (0:1)

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2018 19:55
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 10:29

      не стоит смотреть на счет в тов. матчах они как известно важны для тренера да еще и только недавно из отпусков вышли поэтому по первому официальному и будем смотреть как они подготовились.

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 января 2018, 22:36

      В подобных матчах пусть и 0-10 проигрывают,главное,чтобы в ЛЕ не проигрывали,а нынешние поражения быстрее помогут избавиться от расслабона и настроиться на рабочую обстановку,а тренерам увидеть,где и что не в порядке!

      1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 18 января 2018, 21:50

      просто днище оба двоя!

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 18 января 2018, 21:20

      ну что,паровозик уже готовит трансфер напа из люцерна который им двуху отгрузил?))это фишка локо

      0
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      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 18 января 2018, 21:17

      Халк до сих пор зуб на мясо точит, жалко мало напихал

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 18 января 2018, 21:16

      Проводницы бл, лучше бы так в чемпе играли.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Михаил_Боярский 18 января 2018, 21:24

      Пойди и купи себе новые мозги. Это сборы, на которых просматривают футболистов, а некоторых восстанавливают после продолжительных травм. Этот матч отбегали, чтобы разбудить футболистов и ничего более это не значит. А ещё, помнишь, как недавно эти проводницы твой зенит в гостях вынесли как ведро с мусором?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 января 2018, 21:11

      Пивка видно вчера попили, с лимитом можно, ничего не будет, по паре пива, всего и делов то

      6
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 18 января 2018, 20:56

      бл@ теперь за Максимовича заломят..

      1
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      Рейтинг: +143

      kepим 18 января 2018, 20:49

      Дублирующим составом надо было их обыгрывать,
      но нет мешки же

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 января 2018, 20:44

      Не перетрудились...

      7
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > insider_retro 19 января 2018, 02:03

      После вылета из ЛЕ такой же заголовок в газетах будет!)

      1
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      ...
      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Mishanj 19 января 2018, 23:50

      селтик пройдут ! а вот дальше максимум полуфинал

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