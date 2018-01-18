Сергей Еременко дебютировал за «Спартак»

Для 19 лет, очень даже не плох. Хотелось бы посмотреть его еще в паре матчей. Но пока его приглашение в клуб выглядит правильным решением руководства.
Полузащитник «Базеля» Сергей Еременко, который проходит сборы с московским «Спартаком», появился на поле в товарищеском мате против «Шанхай СИПГ» (0:1, второй тайм).
Игрок заменил защитника Дмитрия Комбарова в начале второго тайма.
Главный тренер москвичей Массимо Каррера ранее заявил, что решение по Еременко будет принято до окончания сборов.
Напомним, что в этом матче получил травму защитник красно-белых Георгий Джикия.