Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Еременко дебютировал за «Спартак»

    Полузащитник «Базеля» Сергей Еременко, который проходит сборы с московским «Спартаком», появился на поле в товарищеском мате против «Шанхай СИПГ» (0:1, второй тайм).

    Игрок заменил защитника Дмитрия Комбарова в начале второго тайма.

    Главный тренер москвичей Массимо Каррера ранее заявил, что решение по Еременко будет принято до окончания сборов.

    Напомним, что в этом матче получил травму защитник красно-белых Георгий Джикия.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2018 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 19 января 2018, 17:22

      Для 19 лет, очень даже не плох. Хотелось бы посмотреть его еще в паре матчей. Но пока его приглашение в клуб выглядит правильным решением руководства.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 18 января 2018, 20:27

      Смотрел на игру молодого Еременко...Я не могу решать за Массимо,но лично я бы оставил в команде этого парня....Уверенно смотрелся на поле,хотя вся команда выглядела после нагрузок неважно,особенно в первом тайме.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11