У Джикии подозрение на травму крестообразных связок 

Джикия сам то не европеец
а беду накликал
как на себя
так и на весь
росфутбол
..оно того стоило?
Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме защитника москвичей Георгия Джикии.
«У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты», — сказал Вартапетов.
Игрок получил травму в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ» (0:1, перерыв).
Напомним, что Джикия был приглашен на заседание РФС из-за твита о «шоколадках». Теперь игрок рискует пропустить его.