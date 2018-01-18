У Джикии подозрение на травму крестообразных связок 

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме защитника москвичей Георгия Джикии.

«У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты», — сказал Вартапетов.

Игрок получил травму в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ» (0:1, перерыв).

Напомним, что Джикия был приглашен на заседание РФС из-за твита о «шоколадках». Теперь игрок рискует пропустить его.