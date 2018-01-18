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    У Джикии подозрение на травму крестообразных связок 

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о травме защитника москвичей Георгия Джикии.

    «У Джикии травмированы коленные связки. Травма серьезная. Пока говорить рано, будем разбираться. Подозрение на кресты», — сказал Вартапетов.

    Игрок получил травму в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ» (0:1, перерыв).

    Напомним, что Джикия был приглашен на заседание РФС из-за твита о «шоколадках». Теперь игрок рискует пропустить его.

    Источник: Twitter

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    18.01.2018 19:01
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 января 2018, 23:44

      Джикия сам то не европеец
      а беду накликал
      как на себя
      так и на весь
      росфутбол
      ..оно того стоило?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > VVM1964 19 января 2018, 06:23

      Так не пей....я же вам в глотку не заливаю,
      NO RACISM!
      этот призыв вы можете видеть и в рекламе и на бортиках во время трансляции матча...
      но в России ,свой ,специфический подход,
      чуть что - в пятак ему ,тресь !
      В лучшем случае пошлют нах....
      Озабоченных то хватает..

      0
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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > VVM1964 19 января 2018, 16:50

      Хороший вопрос.
      Но его лучше задать чиновникам от футбола в Европе,
      которые разработали критерии этого явления и строго придерживаютя их. В свою очередь это касается всех федерации.
      Я вот тоже не понимаю,что тут такого особенного: шоколадки,бананы,.......казалось ничего...а вот последствия
      ,а оно мне надо?
      как в Одессе говорят...

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > VVM1964 19 января 2018, 17:16

      ,,мантру повторяет,, - намек понял...
      я в европейцы не набивался (без меня ,меня женили ,как раз тот случай)
      ))) Косорылые ,это про кого? Ты уж без фанатизма,за всех не говори...
      Повторяю ,мне тоже здесь многое непонятно,
      но ,когда в конце концов ,футболисты повзрослеют и перестанут каждый пук и чих выкладывать в интернете,
      забывая о том ,что их ,,перлы,, весь мир,особенно карающие органычитают..а потом все расхлебывать приходится Федерации России и даже Кремлю ! Ответь- это нормально?!

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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > VVM1964 19 января 2018, 19:57

      Я в данный момент .на дежурстве ,приходится ,как говорится...
      поэтому и время для общения есть...
      Ты пойми, если бы не мое советское прошлое,и лет мне щас было б лет 30,то наши власти мне мозги промыли .это факт!
      А я вполне отдаю себе отчет ,где и в каком мире я живу....
      На Россию гонят по-черному ,но и Россия не хочет сдаваться,
      собаку дразнят -она свирепеет.
      Футболистов не оправдывай их IQ ниже плинтуса !
      Просто они живут и играют не в твое и не мое время - безнаказанность ,баблищще,которое и тебе не заработать за всю жизнь- вот откуда этот пох уизм,извини,но мне есть с чем сранивать...

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > VVM1964 19 января 2018, 21:09

      Да ладно ...я же не закомплексованный)))
      Просто ,когда ты ,,про шутку,, написал ,мне вспомнился анекдот старый ,про зайца и медведя ,где ключевая фраза была : Понюхай ,чем твои шутки пахнут!)))....как раз тот случай ...
      Я просто люблю футбол ,а не как некоторые себя в футболе!
      Это не про тебя.
      Теперь ,вот с другом едем в Калининрад .на три игры ,плюс служили там..оба счастливы ....билеты + паспорт болелы все ОК
      А ты,извини ,не из Калининграда?

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > VVM1964 19 января 2018, 21:48

      Вот ,что значит общение !))))
      А все эти безликие плюсы и минусы - керня!
      Приезжай в Таллин ,буду рад ,я человек общительный,
      москвичей на Рождество к нам всегда ,,до,, и больше приезжает и все довольны ...ибо люди это одно ,а власти это ,ну ка бы это помягче, жадные клоуны...
      В Москве в последний раз был в 1965 году ,смешно.да?

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 19 января 2018, 23:49

      Что замолчал?
      Обидел?
      Или ,не дай бог, Кей Джи Би , пасет?

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > VVM1964 22 января 2018, 12:21

      Дача это хорошо.
      А Калининград подождет,до июня,
      из 3х игр ,последняя самая ,,вкусная,. Англия-Бельгия

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 января 2018, 22:47

      Да что за б..ть е....ый н....й!!! Сколько можно? Самые перспективные и подающие надежды русские игроки и ломаются с крестами... Ладно там перелом руки, с бедром, ещё чего, но нет бл..ть именно кресты... С.ка! Конечно надеюсь что всё обойдётся, но по всей видимости ещё один игрок вылетает на полгода... Бл..ть!

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2018, 22:46

      Здоровья ему.
      Самое интересное это наверно карма из-за шоколадок!!!

      4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 января 2018, 21:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У Джикии это связки,
      у бразильцев шокаладки...
      Прежде чем писать дерьмо
      Оно стоило того?
      ps Бог не фраер,он все видит...

      -7
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 января 2018, 20:59

      Ну вот сыграли товарняк, не дай бог на пол года еще один в лазарет!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 18 января 2018, 20:55

      Это уже не смешно. У Спартака кресты рвут несколько игроков за сезон. Вопрос к мед.персоналу. Какого хрена??? Что у нас за доктора!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Алекс 914 18 января 2018, 21:08

      Тёлка губастая какая-то, которая про игрока чужой команды, Дзюбу, слухи в прессе распускает. Походу ни приличия, ни квалификации...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 18 января 2018, 20:46

      Только не кресты! Во-первых, Джикия - отличный футболист. Во-вторых, он очень нужен сборной. В третьих, его команде весной предстоит отстаивать престиж российского футбола в еврокубках. В-четвертых, он наверняка отличный парень (сужу по истории с шоколадками).

      4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 18 января 2018, 20:42

      Здоровья Джикии! На ЧМ он нужен обязательно нашей команде!

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 18 января 2018, 20:19

      Ну и что? пускай лечится а руководство пусть не одного а двух ЦЗ подписывает! Да и кто этот Джикия? в команде без году неделя а уже быкует , за метлой не следит! и что великого сделал для Спартака?? ну что??? А что в Ливере все с его косяка началось это факт!! Когда тебе на 3 минуте пеналь ставят кто там был а???? Обойдется Спартак без него нормально а это лицо кав нац пускай на коечке полежит может ума прибавится)))

      -3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 18 января 2018, 20:12

      Да жто ж ***** за херня,,,,,с тяжёлыми травмами,,,,,Зобин славо богу вылечился и на тебе,,,,,но будем надеется диагноз не подтвердиться,Здоровья Георгию,,,,,,,,,

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