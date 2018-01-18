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    РФС рассмотрит дело Джикии о «шоколадках» на два дня раньше, чтобы игрок пришел на заседание

    Комитет РФС по этике перенес дату рассмотрения дела Георгия Джикии с 25 января на 23. Об этом сообщил глава органа Семен Андреев.

    – Заседание по делу Джикии пройдет 23 января. Решили провести на два дня раньше, чтобы игрок мог посетить нас.

    У «Спартака» как раз будет перерыв между сборами. Если футболист не сможет прийти, то вправе прислать своего представителя.

    – Какое наказание может грозить футболисту?

    – Пока не могу ответить на этот вопрос. Проводим консультацию с юристами.

    Прежде участие 24-летнего футболиста «Спартака» было под вопросом из-за тренировочного сбора.

    Напомним, 13 января он от имени клуба опубликовал в твиттере видео, на котором назвал темнокожих одноклубников Луиса Адриано, Педро Рошу и Фернандо шоколадками, тающими на солнце.

    Позже пресс-служба клуба удалила пост. По данным BBC, красно-белые стерли публикацию по требованию администрации президента Владимира Путина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2018 18:11
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +503

      mp7700 18 января 2018, 18:56

      Ну что ицимбилы собрали негатив вокруг игрока... Сборная без защитника осталась.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2018, 18:26

      Не придет он уже. Ему кресты порвали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 января 2018, 18:23

      Не придёт. Китайцы его уже обломали

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > APchelov 18 января 2018, 18:26

      Ах ты ж. Опередил.

      0
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