РФС рассмотрит дело Джикии о «шоколадках» на два дня раньше, чтобы игрок пришел на заседание

Комитет РФС по этике перенес дату рассмотрения дела Георгия Джикии с 25 января на 23. Об этом сообщил глава органа Семен Андреев.

– Заседание по делу Джикии пройдет 23 января. Решили провести на два дня раньше, чтобы игрок мог посетить нас.

У «Спартака» как раз будет перерыв между сборами. Если футболист не сможет прийти, то вправе прислать своего представителя.

– Какое наказание может грозить футболисту?

– Пока не могу ответить на этот вопрос. Проводим консультацию с юристами.

Прежде участие 24-летнего футболиста «Спартака» было под вопросом из-за тренировочного сбора.

Напомним, 13 января он от имени клуба опубликовал в твиттере видео, на котором назвал темнокожих одноклубников Луиса Адриано, Педро Рошу и Фернандо шоколадками, тающими на солнце.

Позже пресс-служба клуба удалила пост. По данным BBC, красно-белые стерли публикацию по требованию администрации президента Владимира Путина.