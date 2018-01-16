В «Спартак» позвонили из Кремля и попросили удалить твит с видео о «шоколадках»

«Спартак» удалил скандальную публикацию в соцсетях после звонка из администрации президента.

В субботу клубная пресс-служба разместила в своем твиттере видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал темнокожих бразильцев Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками, которые тают на солнце».

Зарубежные СМИ осудили данный поступок, назвав его расистским. После этого в пресс-службу «Спартака» позвонили из Кремля и потребовали удалить твит, выступив с опровержением. В итоге публикация была удалена, а красно-белые принесли извинения всем, кого она могла задеть.