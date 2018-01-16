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    В «Спартак» позвонили из Кремля и попросили удалить твит с видео о «шоколадках»

    «Спартак» удалил скандальную публикацию в соцсетях после звонка из администрации президента.

    В субботу клубная пресс-служба разместила в своем твиттере видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал темнокожих бразильцев Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками, которые тают на солнце».

    Зарубежные СМИ осудили данный поступок, назвав его расистским. После этого в пресс-службу «Спартака» позвонили из Кремля и потребовали удалить твит, выступив с опровержением. В итоге публикация была удалена, а красно-белые принесли извинения всем, кого она могла задеть.

    Источник: BBC

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    16.01.2018 18:33
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 09:50

      не очень похоже на правду, вряд ли там стали бы обращать внимание на такие пустяки да еще и в угоду западным засланцам.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 22:15

      Интересно кто это звонил из Кремля? Кто посмел болеть и помогать Спартаку? Всем известно, что там корпоративная команда Зенит. Хотя возможно это был пранкер Вован, он развёл спартаковцев. Поди на шоколадку с кем-нибудь поспорил.

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 января 2018, 21:12

      ВВС про звонок из Кремля та же серия как и русские хотели принимать допинг на ЧМ2018.Гнилухой пахнет,кто повёлся лапшу с ушей смахните.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      kepим 16 января 2018, 21:10

      во раздули

      1
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      Рейтинг: -1

      Dem_on 16 января 2018, 20:57

      Источник: BBC. Это местное Армянское радио, не тратьте энергию

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Dem_on 17 января 2018, 04:01

      Докатились, Димон (айфончик) прямо с заседания правительства минусит за яхты "не на Рыбинке. Делом займись, например забацай в Сколково наш, российский "Диймон", потом с него и минуси.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 января 2018, 20:50

      Прям мировой скандал :
      Кремль позвонил в Спартак,
      Кремлю позвонили из ФИФА,
      ФИФА позвонили из Евросоюза,
      В Евросоюз позвонили из Белого Дома,
      В Белый Дом позвонили из Бразилии; Наши детки шоколадки,не волнуйтесь,все в порядки!))))) Круг замкнулся..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 января 2018, 20:49

      А, что теперь Кремль боится зарубежных СМИ? Какая быстрая реакция, а
      почему-то долго запрягают по временно ушедшем президенте РФС Мутко.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vladimir-7 16 января 2018, 20:48

      Конечно, бабло то не в Сбербанке и яхты не на Рыбинке.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 января 2018, 20:36

      Интересно, что делают прокуроры, которые обязаны следить за соблюдением законов, крышуют бизнес? Или закон в нашей стране это так пустышка, главное, как в АП скажут, что прикажут?

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 января 2018, 19:59

      А в "Спартаке" уверены, что это не были банальные пранкеры? При этом, я не оправдываю глупость Джикии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > multiscan 16 января 2018, 21:17

      Спартаковские тролли задолбали минусами. Такое впечатление, что они минусуют всю информацию, где нет ничего о возвеличивании их "вселенсковеликого" "Спартака". У меня минусов немного, но все на этой почве. Господа - товарисчи спартаковские тролли! Мне чихать на ваши минусы! Да и плюсы меня не особо волнуют. Я просто, думаю что вполне корректно, выражаю свою позицию, а плюсы и минусы для меня больше говорят именно о вас!

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      Рейтинг: +44

      airborne > multiscan 16 января 2018, 22:21

      Тем, кому похрен на минусы не пишут, что его "задолбали минусами". Разве не так?

      -3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > airborne 17 января 2018, 16:26

      А я и не писал, что мне похрен. Я написал, что мне чихать!

      0
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      Рейтинг: +44

      airborne > АрбузБушь 23 марта 2018, 20:20

      Ну сделай, лошарик. Потрудись мозолистыми лапками.

      -1
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      Рейтинг: -27

      yehq.386098 16 января 2018, 19:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

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