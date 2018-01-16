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  • В «Спартак» позвонили из Кремля и попросили удалить твит с видео о «шоколадках»

В «Спартак» позвонили из Кремля и попросили удалить твит с видео о «шоколадках»

16 января 2018, 18:33
23

«Спартак» удалил скандальную публикацию в соцсетях после звонка из администрации президента.

В субботу клубная пресс-служба разместила в своем твиттере видео, на котором защитник Георгий Джикия назвал темнокожих бразильцев Фернандо, Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками, которые тают на солнце».

Зарубежные СМИ осудили данный поступок, назвав его расистским. После этого в пресс-службу «Спартака» позвонили из Кремля и потребовали удалить твит, выступив с опровержением. В итоге публикация была удалена, а красно-белые принесли извинения всем, кого она могла задеть.

Источник: BBC
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Джикия Георгий Фернандо Роша Педро
Комментарии (23)
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APchelov
1516119259
Сколько шума из Ничего!
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Тraumtanzеr
1516120017
Не было такого, очередная выдумка от товарищей из англии.
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VVM1964
1516120575
О как . Ну как же без Кремля то ....
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Moriak93
1516120829
Источник BBC.Кря-кря
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yehq.386098
1516121511
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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multiscan
1516121975
А в "Спартаке" уверены, что это не были банальные пранкеры? При этом, я не оправдываю глупость Джикии.
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alex1951
1516125015
Прям мировой скандал : Кремль позвонил в Спартак, Кремлю позвонили из ФИФА, ФИФА позвонили из Евросоюза, В Евросоюз позвонили из Белого Дома, В Белый Дом позвонили из Бразилии; Наши детки шоколадки,не волнуйтесь,все в порядки!))))) Круг замкнулся..
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Dem_on
1516125452
Источник: BBC. Это местное Армянское радио, не тратьте энергию
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3a zenit
1516126323
ВВС про звонок из Кремля та же серия как и русские хотели принимать допинг на ЧМ2018.Гнилухой пахнет,кто повёлся лапшу с ушей смахните.
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DOCTOR PENALTY
1516130117
Интересно кто это звонил из Кремля? Кто посмел болеть и помогать Спартаку? Всем известно, что там корпоративная команда Зенит. Хотя возможно это был пранкер Вован, он развёл спартаковцев. Поди на шоколадку с кем-нибудь поспорил.
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