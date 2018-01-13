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    Каррера: «В Вериссимо «Спартак» заинтересован, а по Еременко решим до окончания сбора»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что будущее находящегося на просмотре полузащитника Сергея Еременко будет определено до конца первого сбора. Также итальянский специалист подтвердил интерес красно-белых к защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо.

    «Мы провели всего пару занятий. Ничего особенного в тактическом и техническом плане не делали. Но 19-летний парень, без всякого страха, тренируется с взрослыми мужиками... Видно, что у него есть определенные качества. До конца сбора рассмотрим варианты по будущему Еременко в «Спартаке».

    Вериссимо? Это футболист, в котором мы заинтересованы. Однако на данный момент он не является игроком «Спартака», – сказал Каррера.

    Напомним, 19-летний Сергей Еременко является младшим братом Алексея и Романа Еременко, известных по выступлениям в РФПЛ.

    Источник: Sport24

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    13.01.2018 14:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 13 января 2018, 20:30

      Еще рому еременко притараньте))

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 января 2018, 18:56

      подпишут и отправят в Спартак-2 гонять. Так там и просидит весь контракт. В наших клубах не любят работать с молодежью. Нужен ведь сразу результат

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 18:47

      а кроме этого бразильца интерес есть хоть к кому-нибудь еще или так до конца окна и будем за него цепляться, а если не получиться и что опять как летом?

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 15:37

      Хочется верить что Массимо делает все правильно, а менеджмент ему в этом помогает!

      5
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      Рейтинг: +901

      Krics 13 января 2018, 15:08

      "Шоколадки" не дождались Вериссимо, по этому опоздали?

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 января 2018, 15:00

      На что нам Еременко? У нас в Спартаке - 2 ребята разве хуже? А если Да, то тогда всю Спартаковскую Академию надо расформировывать, ибо непонятно для кого и зачем выпускает игроков. Те же Давыдов, Леонтьев, Зуев, Мелкадзе - где они и зачем? Обидно за спартаковскую молодежь, им не дают шанса закрепиться в составе

      9
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > oyabun 13 января 2018, 15:03

      Согласен, что лучше на сборы взяли 5-6 ребят из Академии. Думаю они бы задницу рвали на тренировках чтобы доказать свою состоятельность

      7
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > oyabun 13 января 2018, 15:07

      Ну, это неправильный подход. У «Барселоны» тоже отличная академия, но это же не значит, что им в свое время не нужно было звать Месси.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Freyk 13 января 2018, 15:08

      Месси такой один - вообще не показатель. Печально именно отсутствие пополнения основы Спартака из своей Академии в принципе.

      4
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > oyabun 13 января 2018, 15:10

      Что значит не дают шанса? Смешно такое слышать. Зуев в прошлом году отыграл полсезона решающих действий 1-2. Давыдов отыграл за основу не меньше - 1 гол. У всех них были шансы и они их просрали. Так что могут только собой быть недовольны и все.

      5
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > nem00700 13 января 2018, 15:14

      Думаю этого мало для молодых игроков. И не стоит преувеличивать их игровое время. Выходили в основном на замены, по большей части на короткий отрезок времени. Это слишком мало. Вспомни - Зе Луиш вообще первый год ничего в Спартаке не показывал, разочаровывал жутко, но потом все таки влился в коллектив. Роша пол года "подает надежды" и в него всё еще верят в клубе. Молодежи надо гораздо больше игровой практики

      8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > oyabun 13 января 2018, 15:14

      Верно!.. Ибо теряется смысл многих процессов...
      А бестолковщину поощрять не допустимо!...

      8
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > oyabun 13 января 2018, 15:32

      Ну вот сам посмотри, Кротов, Зубарев, Мелкадзе, Зуев, Кутин, Пуцко, Савичев, Обухов и т.д. ушли они в клубы с меньшей ответственностью с большим доверием и что? Заиграли? начали забивать и приносить пользу? Хватит думать, что у руля Спартака одни дауны и недоменеджеры. Если бы игроки после ухода рвали бы в других клубах, то да - промашка. А так, все сделали абсолютно правильно.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > nem00700 13 января 2018, 15:35

      Резонно и убедительно...

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > nem00700 13 января 2018, 16:17

      В этом я с тобой согласен. Но в чем тогда смысл существования Спартаковской Академии? Растить кадры для других клубов?

      2
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > oyabun 13 января 2018, 16:52

      А тут вопрос мотивации, психологии и менталитета. Академия выпускает отличных по качеству игроков, но, к сожалениию, академия не обязана при этом всопитывать в них бойцовские качества и силу воли. Если ты не готов бороться с условным Зе Луишем за место в основе - то это твоя проблема, а не академии. У нас люди просто еще не доросли до занятий с психологами, считая это малодушием. Тот же Давыдов - гений, обращается с мячом на ты, очень качественный игрок, а в голове... Не говорю что там какие-то проблемы, но ведь не борется он за место с тем же Мельгарехо, очевидно. Хотя мог бы его вытеснить. По одному за раз, стать сильнее Роши, затем Мельгарехо, затем Зе. Мог бы? Я думаю вполне. С другой стороны я давно не видел выходцев из академии с хорошими атлетическими данными. Пожалуй Тимофеев один из немногих, кто готов вести борьбу на поле, да и то он не совсем наш. И еще один нюанс, футбол меняется, академия начинает выращивать пацанов, которые на поле в основе выйдут в лучшем случае в возрасте 18-20 лет, спустя 10-12 лет после начала работы в академии. Что если в них закладывали технику, но футбол изменился и в моде встала сила, куда девать это огромное количество техничных и абсолютно слабых для борьбы парней? Академия это не букмекерская контора, где ты сделал ставку и к вечеру либо выиграл, либо проиграл. Академия это сраная ипотека, у которой инфляция сжирает всё без остатка.

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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > е5к.о.н.е.й.е5 13 января 2018, 18:27

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