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  • Каррера: «В Вериссимо «Спартак» заинтересован, а по Еременко решим до окончания сбора»

Каррера: «В Вериссимо «Спартак» заинтересован, а по Еременко решим до окончания сбора»

13 января 2018, 14:52
20

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что будущее находящегося на просмотре полузащитника Сергея Еременко будет определено до конца первого сбора. Также итальянский специалист подтвердил интерес красно-белых к защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо.

«Мы провели всего пару занятий. Ничего особенного в тактическом и техническом плане не делали. Но 19-летний парень, без всякого страха, тренируется с взрослыми мужиками... Видно, что у него есть определенные качества. До конца сбора рассмотрим варианты по будущему Еременко в «Спартаке».

Вериссимо? Это футболист, в котором мы заинтересованы. Однако на данный момент он не является игроком «Спартака», – сказал Каррера.

Напомним, 19-летний Сергей Еременко является младшим братом Алексея и Романа Еременко, известных по выступлениям в РФПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Сантос Каррера Массимо
Комментарии (20)
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oyabun
1515844809
На что нам Еременко? У нас в Спартаке - 2 ребята разве хуже? А если Да, то тогда всю Спартаковскую Академию надо расформировывать, ибо непонятно для кого и зачем выпускает игроков. Те же Давыдов, Леонтьев, Зуев, Мелкадзе - где они и зачем? Обидно за спартаковскую молодежь, им не дают шанса закрепиться в составе
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Krics
1515845325
"Шоколадки" не дождались Вериссимо, по этому опоздали?
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Сильвербой
1515847059
Хочется верить что Массимо делает все правильно, а менеджмент ему в этом помогает!
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VVM1964
1515847653
" 19-летний парень, без всякого страха, тренируется с взрослыми мужиками " - а анализы брали ? ( может он из " бесстрашных " , как брат ? ) ))) .
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VVM1964
1515847706
И это весь интерес Спартака в это трансферное окно ???
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OfaZavr
1515858444
а кроме этого бразильца интерес есть хоть к кому-нибудь еще или так до конца окна и будем за него цепляться, а если не получиться и что опять как летом?
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Joko21
1515859000
подпишут и отправят в Спартак-2 гонять. Так там и просидит весь контракт. В наших клубах не любят работать с молодежью. Нужен ведь сразу результат
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Nekit92
1515864652
Еще рому еременко притараньте))
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