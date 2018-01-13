Каррера: «В Вериссимо «Спартак» заинтересован, а по Еременко решим до окончания сбора»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что будущее находящегося на просмотре полузащитника Сергея Еременко будет определено до конца первого сбора. Также итальянский специалист подтвердил интерес красно-белых к защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо.

«Мы провели всего пару занятий. Ничего особенного в тактическом и техническом плане не делали. Но 19-летний парень, без всякого страха, тренируется с взрослыми мужиками... Видно, что у него есть определенные качества. До конца сбора рассмотрим варианты по будущему Еременко в «Спартаке».

Вериссимо? Это футболист, в котором мы заинтересованы. Однако на данный момент он не является игроком «Спартака», – сказал Каррера.

Напомним, 19-летний Сергей Еременко является младшим братом Алексея и Романа Еременко, известных по выступлениям в РФПЛ.