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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Серветт
Лугано - Серветт: обзор матча 02 октября 2022
Лугано
02.10.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Серветт
35'
Д. Саббатини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Серветт
86'
Желтая карточка
М. Диалло
82'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
А. Антунес
Замена
М. Амура
️️️️
Р. Штеффен
80'
76'
Желтая карточка
Н. Вуйоз
Желтая карточка
У. Думбия
70'
67'
Замена
Б. Фофана
️️️️
Э. Кривелли
67'
Замена
М. Диалло
️️️️
М. Бауэр
Замена
И. Алиседа
️️️️
Б. Бабич
66'
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
64'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Х. Маю
63'
57'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Р. Роделен
Желтая карточка
Ф. Дапрела
46'
46'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Т. Валь
ГОЛ! 1:0!
Д. Саббатини
Пас отдал
Р. Штеффен
35'
23'
Желтая карточка
Т. Валь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
14
Патрик Пфлюке
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
14
Sidiki Camara
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
10
Бубакар Фофана
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Сайпи
16
Валенсуэла
5
Дапрела
3
Циглер
17
Маи
20
Думбия
14
Саббатини
25
Бизлими
14
Маю
11
Штеффен
27
Бабич
4-3-1-2
32
Фрик
26
Бауэр
19
Северен
3
Вуйоз
3
Клиши
25
Валь
8
Конья
9
Стеванович
8
Антунес
23
Роделен
14
Пфлюке
14
Маю
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
14
Маю
11
Штеффен
9
Амура
9
Амура
11
Штеффен
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
27
Бабич
31
Алиседа
31
Алиседа
27
Бабич
26
Бауэр
25
Диалло
25
Диалло
26
Бауэр
8
Антунес
10
Кеспедес
10
Кеспедес
8
Антунес
25
Валь
7
Кутеса
7
Кутеса
25
Валь
Кривелли
10
Фофана
10
Фофана
Кривелли
23
Роделен
27
Кривелли
27
Кривелли
23
Роделен
Остались в запасе
Лугано
Серветт
13
Serif Berbic
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лугано - Серветт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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