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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Серветт
Санкт-Галлен - Серветт: обзор матча 23 октября 2022
Санкт-Галлен
23.10.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Серветт
53'
А. Шмидт
41'
Д. Кутеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Серветт
90'
+3
Желтая карточка
Г. Клиши
90'
+1
Желтая карточка
Д. Дулин
82'
Замена
Т. Валь
️️️️
Т. Конья
77'
Желтая карточка
Б. Кеспедес
76'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Д. Кутеса
Замена
П. Суттер
️️️️
А. Вальчи
72'
67'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Б. Фофана
66'
Замена
М. Бауэр
️️️️
М. Диалло
64'
Желтая карточка
Т. Конья
ГОЛ! 1:1!
А. Шмидт
Пас отдал
Л. Гертлер
53'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Ч. Аколо
46'
Желтая карточка
А. Вальчи
45'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кутеса
Пас отдал
Б. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
24
Michael Kempter
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4-3-1-2
1
Зиги
27
Гиндо
20
Стержиу
6
Маглица
5
Вальчи
16
Гертлер
88
Квинтийя
21
Гуйемено
22
Шмидт
29
Латте-Лат
77
Аколо
4-1-2-3
32
Фрик
25
Диалло
3
Вуйоз
4
Руй
3
Клиши
28
Дулин
8
Конья
9
Стеванович
7
Кутеса
10
Фофана
14
Пфлюке
5
Вальчи
6
Суттер
6
Суттер
5
Вальчи
77
Аколо
81
Фон Мос
81
Фон Мос
77
Аколо
25
Диалло
26
Бауэр
26
Бауэр
25
Диалло
8
Конья
25
Валь
25
Валь
8
Конья
7
Кутеса
10
Кеспедес
10
Кеспедес
7
Кутеса
10
Фофана
27
Кривелли
27
Кривелли
10
Фофана
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Серветт
24
Michael Kempter
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
24
Michael Kempter
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Санкт-Галлен - Серветт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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