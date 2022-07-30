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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Серветт
Сьон - Серветт: обзор матча 30 июля 2022
Сьон
30.07.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Серветт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Серветт
90'
+7
Желтая карточка
Д. Оберлен
Желтая карточка
Х. Линднер
90'
+3
Замена
Д. Сио
️️️️
Итаитинга
83'
80'
Желтая карточка
Т. Конья
76'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Р. Роделен
75'
Замена
А. Антунес
️️️️
П. Пфлюке
Замена
И. Шуареф
️️️️
Ф. Стоилькович
70'
Замена
Г. Карлен
️️️️
К. Буа
70'
66'
Замена
Т. Валь
️️️️
К. Бедья
Желтая карточка
Балтасар
36'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
14
Патрик Пфлюке
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
10
Бубакар Фофана
ЦФ
3-4-1-2
13
Линднер
15
Каваре
39
Сайнтини
14
Лаванчи
8
Балтасар
8
Гргич
33
Буа
31
Поа
76
Итаитинга
8
81
Стоилькович
4-1-2-3
32
Фрик
26
Бауэр
19
Северен
4
Руй
3
Клиши
28
Дулин
9
Стеванович
8
Конья
14
Пфлюке
9
Бедья
23
Роделен
7
Дзуффи
7
Дзуффи
76
Итаитинга
13
Сио
13
Сио
76
Итаитинга
81
Стоилькович
7
Шуареф
7
Шуареф
81
Стоилькович
33
Буа
11
Карлен
11
Карлен
33
Буа
9
Бедья
25
Валь
25
Валь
9
Бедья
14
Пфлюке
8
Антунес
8
Антунес
14
Пфлюке
23
Роделен
11
Оберлен
11
Оберлен
23
Роделен
Остались в запасе
Сьон
Серветт
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
10
Бубакар Фофана
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
10
Бубакар Фофана
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Сьон - Серветт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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Сьон
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0 : 4
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1 : 1
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Сьон
1 : 0
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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