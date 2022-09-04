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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Серветт
Люцерн - Серветт: обзор матча 04 сентября 2022
Люцерн
04.09.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Серветт
29'
Т. Конья
90+1'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Серветт
Красная карточка
Д. Симани
90'
+6
Желтая карточка
Д. Симани
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Э. Кривелли
Пас отдал
Д. Кутеса
89'
Замена
Б. Фофана
️️️️
П. Пфлюке
85'
Желтая карточка
Г. Клиши
Замена
Л. Эмини
️️️️
К. Гентнер
84'
Замена
С. Кампо
️️️️
М. Майер
84'
81'
Желтая карточка
П. Пфлюке
78'
Замена
Т. Валь
️️️️
Т. Конья
70'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Р. Роделен
70'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
А. Антунес
Замена
И. Бека
️️️️
L. Meyer
68'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
Я. Кадак
61'
52'
Желтая карточка
Р. Роделен
41'
Желтая карточка
Д. Дулин
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Конья
Пас отдал
Р. Роделен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Пиус Дорн
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
14
Патрик Пфлюке
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
30
Исмаил Бека
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
10
Бубакар Фофана
ЦФ
3-2-1-4
27
Мюллер
15
Бюрх
6
Симани
5
4
Гентнер
26
Кадак
7
Майер
20
Дорн
39
Соргич
11
30
Яшари
4-1-2-1-2
32
Фрик
26
Бауэр
19
Северен
3
Вуйоз
3
Клиши
28
Дулин
9
Стеванович
8
Конья
8
Антунес
14
Пфлюке
23
Роделен
5
30
Бека
30
Бека
5
7
Майер
10
Кампо
10
Кампо
7
Майер
4
Гентнер
10
Эмини
10
Эмини
4
Гентнер
26
Кадак
9
9
26
Кадак
8
Конья
25
Валь
25
Валь
8
Конья
8
Антунес
7
Кутеса
7
Кутеса
8
Антунес
23
Роделен
27
Кривелли
27
Кривелли
23
Роделен
14
Пфлюке
10
Фофана
10
Фофана
14
Пфлюке
Остались в запасе
Люцерн
Серветт
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
15
Nando Toggenburg
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
12
Эдин Омераджич
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
15
Nando Toggenburg
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
2
Тео Маньин
ПЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Люцерн - Серветт
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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