«Уфа» объявила об уходе Бауэра

Защитник Мориц Бауэр покинул «Уфу».

Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Морица за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере!» – написала пресс-служба «Уфы».

Бауэр перешел в «Уфу» зимой 2021 года.

Он провел за команду 18 матчей.

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