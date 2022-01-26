«Уфа» объявила об уходе Бауэра

Защитник Мориц Бауэр покинул «Уфу».
Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Мы благодарим Морица за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере!» – написала пресс-служба «Уфы».
- Бауэр перешел в «Уфу» зимой 2021 года.
- Он провел за команду 18 матчей.
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Источник: сайт «Уфы»