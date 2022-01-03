Газизов: «Если Бауэра устраивает не играть и получать зарплату, то это его личное право»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал положение в команде защитника Морица Бауэра.
– Какая сейчас позиция клуба по Бауэру? Он выпал из состава, прослеживается определeнный конфликт с тренером. Мориц уйдeт?
– По мне, футболист должен играть. Если его устраивает позиция не играть и получать зарплату, то это его личное право.
Всякое может быть: футболист может не подходить под модель игры, могут не сойтись характерами с тренером. Всe бывает. Это же живой коллектив.
Нужно искать другие выходы. Бауэр может вновь заиграть у нас. Всe может произойти.
– Вы сами с ним разговаривали? Что он говорит?
– Конечно разговариваю. Давайте подождeм.
- В текущем сезоне Бауэр поучаствовал в 10 матчах «Уфы».
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Источник: «Бизнес Online»