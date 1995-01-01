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    Газизов: «Если Бауэра устраивает не играть и получать зарплату, то это его личное право»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал положение в команде защитника Морица Бауэра.

    – Какая сейчас позиция клуба по Бауэру? Он выпал из состава, прослеживается определeнный конфликт с тренером. Мориц уйдeт?

    – По мне, футболист должен играть. Если его устраивает позиция не играть и получать зарплату, то это его личное право.

    Всякое может быть: футболист может не подходить под модель игры, могут не сойтись характерами с тренером. Всe бывает. Это же живой коллектив.

    Нужно искать другие выходы. Бауэр может вновь заиграть у нас. Всe может произойти.

    – Вы сами с ним разговаривали? Что он говорит?

    – Конечно разговариваю. Давайте подождeм.

    • В текущем сезоне Бауэр поучаствовал в 10 матчах «Уфы».
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13407

      Hektor 84 20 минут назад

      Так разберись в ситуации. Ты генеральный директор или хрен собачий? Приехал лег и сидит на лавке. Его всё устраивает бабло капает, тебя всё устраивает бабла попилил на его трансфере. А потом говорят что рпл заполонили слабые леги. И типо если отменить лимит рпл заполонят еще слабее.

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