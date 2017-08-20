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    Бауэр: «В матче с «Анжи» Гекдениз был лучшим»

    Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал игру команды в матче с «Анжи» в 7-м туре. Клуб из Казани на своем поле одержал победу с разгромным счетом 6:0.

    «Мы очень довольны результатом, но уверен, что наша игра может быть лучше. Во втором тайме нам нужно было действовать спокойнее, лучше контролировать мяч. Хотя нужно понимать, что тяжело при счете 3:0 играть на пределе. Карадениз показал опять, насколько он классный футболист. Все сыграли здорово, но Гекдениз был лучшим. Он выделялся», – заявил Бауэр.

    «Рубин» после семи проведенных матчей занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    20.08.2017 10:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 августа 2017, 10:47

      Гек,атомный Гек..,до пятидесяти лет будет играть и забивать!

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