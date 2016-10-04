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  • Бауэр: «Грасия – одна из причин, по которой я перешел в «Рубин» летом»

Бауэр: «Грасия – одна из причин, по которой я перешел в «Рубин» летом»

4 октября 2016, 14:40
2

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр заявил, что для него большая честь играть под руководством Хави Грасии,а также, что именно из-за персоны испанского специалиста согласился на переход в казанский клуб.

«Я очень ценю возможность работать вместе с таким тренером. Грасия – одна из причин, по которой я перешел в «Рубин» летом. Это человек с большим именем в Испании, и думаю, что в России совсем скоро о нем тоже заговорят. Это великолепный тренер, который хочет развивать игроков, он помогает прогрессировать в деталях. Для меня это идеальная ситуация, потому что я считаю, что могу стать лучше в оборонительных единоборствах, мне есть куда расти. Грасия работает индивидуально, готовит отличные видеоанализы игры футболистов. И я никогда не работал под руководством испанского тренера, особенно такого. Для меня это большая честь», – сказал футболист.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Бауэр Мориц Грасия Хави
Комментарии (2)
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Фан666
1475592736
Ну вместе с ним ты и на выход пойдёшь
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Аид666
1475634825
а в ФНЛ за ним пойдешь? )
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