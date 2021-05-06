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    Бауэр – о лимите в РПЛ: «Вместо жалоб можно найти плюсы. Сборная России полна молодых игроков, хорошо играет»

    Защитник «Уфы» Мориц Бауэр высказался об уровне РПЛ и лимите на легионеров.

    – Ты вернулся в Россию спустя три года. Уровень российского футбола упал?

    – Постоянно слышу об этом. Но разве ваши клубы не играют в еврокубках? Конечно, РПЛ не имеет качества, как в АПЛ. В то же время я переходил из «Рубина» в «Сток» и не имел больших проблем с адаптацией, мог играть каждую игру.

    Считаю, РПЛ недооценена. Люди всегда видят негатив. Ваша сборная хорошо играет, вышла на Евро. Не согласен с тем, что у российской лиги – плохой уровень.

    – С тех пор как ты в последний раз был в России, лимит стал еще более жестким, теперь – «8+17». Что об этом думаешь?

    – Никогда не был сторонником лимита, думаю, не должно быть никаких запретов. В то же время в Англии есть свои правила. Вместо жалоб и негативных мыслей о лимите можно найти и его плюсы. Например, возможность молодым российским игрокам получать игровой опыт. Ваша национальная сборная полна молодых игроков, хорошо играет.

    Это правило было еще четыре года назад. О лимитах всегда много дискуссий, но правила надо принимать.

    – Разве лимит не уничтожает конкуренцию между игроками? Россияне всегда знают, что будут в основном составе.

    – Такие разговоры шли, когда я был в «Рубине». После этого ваша сборная отлично отыграла на чемпионате мира.

    Когда в Англии было много игроков не из Европы, то они приняли похожее правило, основанное на выступлениях за сборную своей страны. Благодаря лимиту юные игроки получают шанс попасть в футбол.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12083

      Skull_Boy 6 минут назад

      Ххаххахахахаххахахааха

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      Рейтинг: +3101

      erma 13 минут назад

      Хорошо играет? Мы, наверное, смотрим разные сборные.

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      Рейтинг: +3593

      Fusballer 16 минут назад

      Сборная полна молодых, перспективных игроков 30+ лет.

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      Рейтинг: +1167

      кто там 23 минуты назад

      Что он вообще несёт?)

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