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  • Бауэр – о лимите в РПЛ: «Вместо жалоб можно найти плюсы. Сборная России полна молодых игроков, хорошо играет»

Бауэр – о лимите в РПЛ: «Вместо жалоб можно найти плюсы. Сборная России полна молодых игроков, хорошо играет»

6 мая 2021, 17:52
7

Защитник «Уфы» Мориц Бауэр высказался об уровне РПЛ и лимите на легионеров.

– Ты вернулся в Россию спустя три года. Уровень российского футбола упал?

– Постоянно слышу об этом. Но разве ваши клубы не играют в еврокубках? Конечно, РПЛ не имеет качества, как в АПЛ. В то же время я переходил из «Рубина» в «Сток» и не имел больших проблем с адаптацией, мог играть каждую игру.

Считаю, РПЛ недооценена. Люди всегда видят негатив. Ваша сборная хорошо играет, вышла на Евро. Не согласен с тем, что у российской лиги – плохой уровень.

– С тех пор как ты в последний раз был в России, лимит стал еще более жестким, теперь – «8+17». Что об этом думаешь?

– Никогда не был сторонником лимита, думаю, не должно быть никаких запретов. В то же время в Англии есть свои правила. Вместо жалоб и негативных мыслей о лимите можно найти и его плюсы. Например, возможность молодым российским игрокам получать игровой опыт. Ваша национальная сборная полна молодых игроков, хорошо играет.

Это правило было еще четыре года назад. О лимитах всегда много дискуссий, но правила надо принимать.

– Разве лимит не уничтожает конкуренцию между игроками? Россияне всегда знают, что будут в основном составе.

– Такие разговоры шли, когда я был в «Рубине». После этого ваша сборная отлично отыграла на чемпионате мира.

Когда в Англии было много игроков не из Европы, то они приняли похожее правило, основанное на выступлениях за сборную своей страны. Благодаря лимиту юные игроки получают шанс попасть в футбол.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Россия Бауэр Мориц
Комментарии (7)
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кто там
1620312875
Что он вообще несёт?)
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Fusballer
1620313317
Сборная полна молодых, перспективных игроков 30+ лет.
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erma
1620313477
Хорошо играет? Мы, наверное, смотрим разные сборные.
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Skull_Boy
1620313881
Ххаххахахахаххахахааха
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фанат джигурды
1620327213
Ваша национальная сборная полна молодых игроков, хорошо играет. Жирков Юра такой молодой И юный Дзюбан впереди.
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Владислав Vlad
1620333365
Ну, не мог же он сказать - "Ваш РПЛ деградирует, поэтому требую платить мне меньше, раз играть стало проще." Ну, а раз играет в сильном чемпионате, так и требования по з/п соответствующие.))
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Hektor 84
1620762118
Что несет этот смешной? Кого он имел ввиду говоря о молодых в сборной? Пусть по фамильной перечислит.
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