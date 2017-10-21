Бауэр: «Рубин» занимает не то место в таблице, которое хотел бы»

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр подвел итог ничьей с «Динамо» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

– «Рубин» имел множество моментов, но так и не смог забить. С чем это связано?

– Если бы я знал ответ, то мы бы обсудили с вами тактику на следующую игру, но, к сожалению, иногда бывают неудачные игры, как сейчас. Во второй половине играли лучше, постоянно играли вперед, хорошо открывались нападающие, было все хорошо, но нам не повезло, поэтому не смогли забить.

– Вы проводите вторую осень в России. Как переносите погоду, близкую к нулю градусов?

– Конечно, больше нравится играть в более теплых условиях, но мы все профессионалы, и играем в одинаковых условиях. Единственное, чтобы не было как в прошлом году, когда было -17 градусов.

– Курбан Бердыев сказал, что команда действует скованно. Вы себя чувствуете в таком состоянии?

– Наша скованность из-за четырех поражений подряд. Мы занимаем не то место в турнирной таблице, на которой хотели бы быть. Мы не во всех матчах показывали плохую игру, но допускали глупую ошибку и проигрывали со счетом 0:1. Это сидит в голове. Сейчас нам надо победить в ближайших матчах, и будет проще.

– Бердыев несколько раз говорил, что ему не хватает Кузьмина, который также играет на позиции правого защитника. Нет ли какой-то нервозности в связи с этим?

– Понятно, что Кузьмина не хватает. Во-первых, это конкуренция. Мы играем большое количество матчей, и необходимы игроки на замену. Также я могу научиться него как от профессионала многим вещам. Конечно, нам его не хватает в команде, мы его ждем.

25-летний австриец провел 12-й матч в текущем сезоне.