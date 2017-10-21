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    Бауэр: «Рубин» занимает не то место в таблице, которое хотел бы»

    Защитник «Рубина» Мориц Бауэр подвел итог ничьей с «Динамо» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

    «Рубин» имел множество моментов, но так и не смог забить. С чем это связано?

    – Если бы я знал ответ, то мы бы обсудили с вами тактику на следующую игру, но, к сожалению, иногда бывают неудачные игры, как сейчас. Во второй половине играли лучше, постоянно играли вперед, хорошо открывались нападающие, было все хорошо, но нам не повезло, поэтому не смогли забить.

    Вы проводите вторую осень в России. Как переносите погоду, близкую к нулю градусов?

    – Конечно, больше нравится играть в более теплых условиях, но мы все профессионалы, и играем в одинаковых условиях. Единственное, чтобы не было как в прошлом году, когда было -17 градусов.

    Курбан Бердыев сказал, что команда действует скованно. Вы себя чувствуете в таком состоянии?

    – Наша скованность из-за четырех поражений подряд. Мы занимаем не то место в турнирной таблице, на которой хотели бы быть. Мы не во всех матчах показывали плохую игру, но допускали глупую ошибку и проигрывали со счетом 0:1. Это сидит в голове. Сейчас нам надо победить в ближайших матчах, и будет проще.

    Бердыев несколько раз говорил, что ему не хватает Кузьмина, который также играет на позиции правого защитника. Нет ли какой-то нервозности в связи с этим?

    – Понятно, что Кузьмина не хватает. Во-первых, это конкуренция. Мы играем большое количество матчей, и необходимы игроки на замену. Также я могу научиться него как от профессионала многим вещам. Конечно, нам его не хватает в команде, мы его ждем.

    25-летний австриец провел 12-й матч в текущем сезоне.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    21.10.2017 20:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 22 октября 2017, 11:15

      ...и Бауэр и Канунников тянут Рубин вниз. Нельзя так играть.

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      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 21 октября 2017, 21:17

      Все так говорят.Играйте,и обрящите.)

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      Рейтинг: +240

      Skrudg 21 октября 2017, 20:34

      Выигрывайте и будете в топе , в чём сложность. Очки вам отдавать ни кто не собирается.

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