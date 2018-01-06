Кроме «Бенфики», на защитника «Рубина» Бауэра претендуют «Интер» и «Валенсия»

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр может покинуть казанский клуб. Кроме «Бенфики», об интересе которой сообщалось ранее, на 25-летнего игрока претендуют «Интер» и «Валенсия».

Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что футболист на данный момент проходит медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Бауэр провел в РФПЛ 16 матчей, в которых заработал четыре желтые карточки.