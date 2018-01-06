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    Кроме «Бенфики», на защитника «Рубина» Бауэра претендуют «Интер» и «Валенсия»

    Защитник «Рубина» Мориц Бауэр может покинуть казанский клуб. Кроме «Бенфики», об интересе которой сообщалось ранее, на 25-летнего игрока претендуют «Интер» и «Валенсия».

    Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что футболист на данный момент проходит медицинское обследование.

    В нынешнем сезоне Бауэр провел в РФПЛ 16 матчей, в которых заработал четыре желтые карточки.

    Источник: A Bola

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    06.01.2018 21:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 7 января 2018, 08:10

      очень жаль. перспективный игрок. Понравилось очень как все 90 минут носился. Вот уж к кому меньше всего претензий в Рубине. спасибо ему и удачи

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 7 января 2018, 03:05

      полезный игрок, король фланга и аутов, его будет не хватать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 6 января 2018, 22:25

      Так он единственный, кто сейчас в Рубине хоть играет

      3
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      Рейтинг: +229

      Avenger_93 > Scuderia Ferrari F1 6 января 2018, 22:53

      Вот тут ты прав, на самом деле единственный, кто в Рубине пашет

      7
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 января 2018, 21:40

      Почему им не интересуется Спартак? У нас что, справа в обороне топ играет? У нас справа дырища невообразимых размеров, как впринцепе и слева!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > Сильвербой 6 января 2018, 23:24

      А ты думаешь,его за дёшево отдадут?

      -1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Aston 7 января 2018, 08:17

      Спартак за 12 лямов Рошина скамейку купил. а Рубин за 2.5 продал да Жонатас за 7. думаю максимум 5 за Бауэра. Что не потянет Спартак? Тем более он того стоит.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 21:33

      То, что Бауэром интересуется Интер, говорит о том, что из РФПЛ уходит классный игрок. Так же, как и Ригони.

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