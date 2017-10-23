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М’Вила: «В 2012 году я отказался от перехода в «Зенит»

23 октября 2017, 13:10
8

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила рассказал, что будучи игроком «Ренна» в 2012 году отказался от перехода в «Зенит». Также француз объяснил, почему год спустя принял предложение другого российского клуба «Рубина».

«Тогда британский клуб возглавлял Гарри Реднапп. Действительно, был интерес со стороны его команды. В Париже в одном из отелей я встречался с представителями «Рубина» и «Куинз Парк Рейджерс». А также с Реднаппом и Бердыевым. Поначалу сомневался, куда именно пойти. Не буду лукавить, в принципе и финансовая сторона сыграла свою роль. «Рубин» сразу заплатил авансом моему клубу, а там в команде денег не хватало. Но главное – тренерский фактор, который даже важнее. Все решило личное знакомство с Бердыевым, который сам приезжал и общался со мной. Мы друг друга поняли, и я решил пойти в «Рубин».

В 2012 году встречался со Спаллетти, тогдашним тренером «Зенита». Действительно, был интерес от «Зенита», но в итоге не пошел туда, на тот момент не был готов к переезду в Россию», – сказал 27-летний футболист.

М'Вила перебрался в «Рубин» из «Ренна» в январе 2013 года. Позже казанцы дважды отдавал его в аренду – в «Интер» и «Сандерленд». Действующий контракт француза с российским клубом рассчитан до конца июня 2020 года.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит М'Вила Янн
Комментарии (8)
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GoldPlayFIFARus9
1508753733
Во балабол-то... Во 1-х,ты негр,а значит уже никогда бы не смог в Зените оказаться, во 2-х, отказаться перейти в Зенит и перейти через год в Рубин?! Ну да, ну да. Представить не могу если бы мне Барселона предложила перейти,а я отказался,а на следующий год перешёл бы в Алавес... Самому-то не противно такую ересь говорить?!
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Romirez_369
1508753964
Перестал быть популярным? Куда его понесло? Может он осветление кожи планировал сделать?
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Silver 76
1508756049
Зная болел Зенита (УЛЬТРАС) он бы никогда не оказался в команде. В сине-бело-гоубом чёрного нет.
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multi1984
1508757305
Слава богу…
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порт
1508767326
Шахтёр в "Зените", это что то новое.
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