М’Вила: «В 2012 году я отказался от перехода в «Зенит»

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила рассказал, что будучи игроком «Ренна» в 2012 году отказался от перехода в «Зенит». Также француз объяснил, почему год спустя принял предложение другого российского клуба «Рубина».

«Тогда британский клуб возглавлял Гарри Реднапп. Действительно, был интерес со стороны его команды. В Париже в одном из отелей я встречался с представителями «Рубина» и «Куинз Парк Рейджерс». А также с Реднаппом и Бердыевым. Поначалу сомневался, куда именно пойти. Не буду лукавить, в принципе и финансовая сторона сыграла свою роль. «Рубин» сразу заплатил авансом моему клубу, а там в команде денег не хватало. Но главное – тренерский фактор, который даже важнее. Все решило личное знакомство с Бердыевым, который сам приезжал и общался со мной. Мы друг друга поняли, и я решил пойти в «Рубин».

В 2012 году встречался со Спаллетти, тогдашним тренером «Зенита». Действительно, был интерес от «Зенита», но в итоге не пошел туда, на тот момент не был готов к переезду в Россию», – сказал 27-летний футболист.

М'Вила перебрался в «Рубин» из «Ренна» в январе 2013 года. Позже казанцы дважды отдавал его в аренду – в «Интер» и «Сандерленд». Действующий контракт француза с российским клубом рассчитан до конца июня 2020 года.