Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    М’Вила: «В 2012 году я отказался от перехода в «Зенит»

    Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила рассказал, что будучи игроком «Ренна» в 2012 году отказался от перехода в «Зенит». Также француз объяснил, почему год спустя принял предложение другого российского клуба «Рубина».

    «Тогда британский клуб возглавлял Гарри Реднапп. Действительно, был интерес со стороны его команды. В Париже в одном из отелей я встречался с представителями «Рубина» и «Куинз Парк Рейджерс». А также с Реднаппом и Бердыевым. Поначалу сомневался, куда именно пойти. Не буду лукавить, в принципе и финансовая сторона сыграла свою роль. «Рубин» сразу заплатил авансом моему клубу, а там в команде денег не хватало. Но главное – тренерский фактор, который даже важнее. Все решило личное знакомство с Бердыевым, который сам приезжал и общался со мной. Мы друг друга поняли, и я решил пойти в «Рубин».

    В 2012 году встречался со Спаллетти, тогдашним тренером «Зенита». Действительно, был интерес от «Зенита», но в итоге не пошел туда, на тот момент не был готов к переезду в Россию», – сказал 27-летний футболист.

    М'Вила перебрался в «Рубин» из «Ренна» в январе 2013 года. Позже казанцы дважды отдавал его в аренду – в «Интер» и «Сандерленд». Действующий контракт француза с российским клубом рассчитан до конца июня 2020 года.

    Источник: «Реальное время»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2017 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6328

      порт 23 октября 2017, 17:02

      Шахтёр в "Зените", это что то новое.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol > порт 23 октября 2017, 17:32

      А негр в Зените - невероятное!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 23 октября 2017, 14:15

      Слава богу…

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 23 октября 2017, 13:54

      Зная болел Зенита (УЛЬТРАС) он бы никогда не оказался в команде. В сине-бело-гоубом чёрного нет.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 > Silver 76 23 октября 2017, 14:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты сам не подозревая написал что за Зенит играют только синие(Алкаши) и голубые (Гомосексуалисты).

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Romirez_369 23 октября 2017, 13:19

      Перестал быть популярным? Куда его понесло? Может он осветление кожи планировал сделать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 23 октября 2017, 13:15

      Во балабол-то... Во 1-х,ты негр,а значит уже никогда бы не смог в Зените оказаться, во 2-х, отказаться перейти в Зенит и перейти через год в Рубин?! Ну да, ну да. Представить не могу если бы мне Барселона предложила перейти,а я отказался,а на следующий год перешёл бы в Алавес... Самому-то не противно такую ересь говорить?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > GoldPlayFIFARus9 23 октября 2017, 13:47

      ничего себе ты сравнил Зенит с Барселоной а Рубин с Алавесом. так твой Зенит уровен Алавеса а Рубин не далеко от вас

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11