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    • Экс-игрок сборной Франции рассказал о депрессии во время жизни в России

    Экс-игрок сборной Франции рассказал о депрессии во время жизни в России

    Бывший полузащитник «Рубина» Янн М'Вила признался, что пережил нелегкое время в России. Экс-игрок сборной Франции выступал за казанский клуб с 2013 по 2018 год.

    «Не собираюсь говорить, что деньги не приносят счастья, потому что они помогают и облегчают жизнь. На тот момент я зарабатывал полмиллиона евро в месяц. За два месяца у меня был миллион.

    Но у меня в комнате были нервные срывы. Эти деньги были у меня на карте, но мне они не пригодились. У меня были приступы паники в течение месяца или двух. Я больше не мог летать на самолете. Я занимался йогой, принимал лекарства», – сказал М'Вила.

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    Источник: A Bola

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    Комментарии (1)
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    fakeid
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    это ему приснилось, или татары реально платили 6 лямов в год?
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