Экс-игрок сборной Франции рассказал о депрессии во время жизни в России

Бывший полузащитник «Рубина» Янн М'Вила признался, что пережил нелегкое время в России. Экс-игрок сборной Франции выступал за казанский клуб с 2013 по 2018 год.

«Не собираюсь говорить, что деньги не приносят счастья, потому что они помогают и облегчают жизнь. На тот момент я зарабатывал полмиллиона евро в месяц. За два месяца у меня был миллион.

Но у меня в комнате были нервные срывы. Эти деньги были у меня на карте, но мне они не пригодились. У меня были приступы паники в течение месяца или двух. Я больше не мог летать на самолете. Я занимался йогой, принимал лекарства», – сказал М'Вила.