М'Вила растрогнет контракт с «Рубином» и перейдет в «Сент-Этьен»

из всех легионеров Рубина которые уходят этой зимой больше будет ощутима потеря Бауэра и М'Вила которые свое дело делали честно и старались помогать команде, порою конечно и Лестьен был хорош ну а Алекс Сонг точно балласт который стоит скинуть.
На прошлой неделе «Бомбардир» писал о переговорах между Янном М'Вила и «Сент-Этьеном».
По информации Foot Mercato, переход может состоятся в ближайшее время.
27-летний хавбек договорился с «Рубином» о расторжении контракта. М'Вила получит статус свободного агента и перейдет в команду Лиги 1 бесплатно.
Француз пополнил состав казанского клуба в июне 2013 года, перейдя из «Ренна» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне он забил два мяча в 19 играх всех соревнований.
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