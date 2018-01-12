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    М'Вила растрогнет контракт с «Рубином» и перейдет в «Сент-Этьен»

    На прошлой неделе «Бомбардир» писал о переговорах между Янном М'Вила и «Сент-Этьеном».

    По информации Foot Mercato, переход может состоятся в ближайшее время.

    27-летний хавбек договорился с «Рубином» о расторжении контракта. М'Вила получит статус свободного агента и перейдет в команду Лиги 1 бесплатно.

    Француз пополнил состав казанского клуба в июне 2013 года, перейдя из «Ренна» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне он забил два мяча в 19 играх всех соревнований.

    Футболист с самой большой зарплатой в России – у «Рубина». И его не могут выгнать

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2018 20:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 10:15

      из всех легионеров Рубина которые уходят этой зимой больше будет ощутима потеря Бауэра и М'Вила которые свое дело делали честно и старались помогать команде, порою конечно и Лестьен был хорош ну а Алекс Сонг точно балласт который стоит скинуть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 января 2018, 00:25

      КТО ТАКОЙ , ЗАЧЕМ ПРИХОДИЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 января 2018, 21:32

      Климат там помягче не то что у нас .Да здравствует великая Франция.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 января 2018, 21:01

      Балласт сброшен !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 января 2018, 20:38

      где бердыев оттуда игроки бегут еще и бесплатно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 20:29

      Чаще стала попадаться инфа, которая говорит о нарастающей способности наших дельцов вести спортивно-финансовые дела!!...
      Очень надеюсь, что прошла пора безумного подписания безбашенных контрактов с заоблачными ценами и кабальными условиями!...

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 января 2018, 20:25

      уходит..,но бесплатно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 20:18

      Решена самая неразрешимая проблема Рубина. С победой, Курбан Бекиевич!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +404

      tilham 12 января 2018, 20:14

      ну наконец-то

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 12 января 2018, 20:03

      Флаг в руки и тепловоз навстречу

      6
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