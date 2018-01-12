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  • М'Вила растрогнет контракт с «Рубином» и перейдет в «Сент-Этьен»

М'Вила растрогнет контракт с «Рубином» и перейдет в «Сент-Этьен»

12 января 2018, 20:00
10

На прошлой неделе «Бомбардир» писал о переговорах между Янном М'Вила и «Сент-Этьеном».

По информации Foot Mercato, переход может состоятся в ближайшее время.

27-летний хавбек договорился с «Рубином» о расторжении контракта. М'Вила получит статус свободного агента и перейдет в команду Лиги 1 бесплатно.

Француз пополнил состав казанского клуба в июне 2013 года, перейдя из «Ренна» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне он забил два мяча в 19 играх всех соревнований.

Футболист с самой большой зарплатой в России – у «Рубина». И его не могут выгнать

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Рубин Сент-Этьен М'Вила Янн
Комментарии (10)
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Ruryu
1515776581
Флаг в руки и тепловоз навстречу
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tilham
1515777289
ну наконец-то
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DOCTOR PENALTY
1515777501
Решена самая неразрешимая проблема Рубина. С победой, Курбан Бекиевич!
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84aivengo
1515777921
уходит..,но бесплатно...
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insider_retro
1515778187
Чаще стала попадаться инфа, которая говорит о нарастающей способности наших дельцов вести спортивно-финансовые дела!!... Очень надеюсь, что прошла пора безумного подписания безбашенных контрактов с заоблачными ценами и кабальными условиями!...
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серега кашин
1515778705
где бердыев оттуда игроки бегут еще и бесплатно
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XaXatyn
1515780079
Балласт сброшен !
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zigbert
1515781921
Климат там помягче не то что у нас .Да здравствует великая Франция.
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СашкаГуров
1515792306
КТО ТАКОЙ , ЗАЧЕМ ПРИХОДИЛ
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OfaZavr
1515827713
из всех легионеров Рубина которые уходят этой зимой больше будет ощутима потеря Бауэра и М'Вила которые свое дело делали честно и старались помогать команде, порою конечно и Лестьен был хорош ну а Алекс Сонг точно балласт который стоит скинуть.
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