М'Вила растрогнет контракт с «Рубином» и перейдет в «Сент-Этьен»

На прошлой неделе «Бомбардир» писал о переговорах между Янном М'Вила и «Сент-Этьеном».

По информации Foot Mercato, переход может состоятся в ближайшее время.

27-летний хавбек договорился с «Рубином» о расторжении контракта. М'Вила получит статус свободного агента и перейдет в команду Лиги 1 бесплатно.

Француз пополнил состав казанского клуба в июне 2013 года, перейдя из «Ренна» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне он забил два мяча в 19 играх всех соревнований.

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