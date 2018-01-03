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    М'Вила может покинуть «Рубин», если докажет задержки по зарплате

    Полузащитник «Рубина» Янн М`Вила может вернуться в чемпионат Франции этой зимой, сообщает Yahoo Sports. Он получит поддержку УЕФА в вопросе своего перехода в «Сент-Этьен», если будет доказано, что француз несколько месяцев не получал зарплату в российском клубе.

    Напомним, что во Франции М'Вила имеет опыт выступления в составе «Ренна». В текущем сезоне 27-летний футболист провел 19 матчей в РФПЛ, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 09:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 3 января 2018, 17:10

      Рубин хотел его продать, но его придется отпустить бесплатно. Его контракт будет расторгнут, так как факт задержки зарплаты он наверняка докажет. Другое дело, куда его отпускать пока непонятно. Сент-Этьен не может платить ему 6 млн евро (именно столько Мвила получил за прошлый сезон в Рубине). Даже 4 млн евро в год платить бюжет французской команды не позволяет. "Отверженные" предлагают Мвиле 3 лимона, и это их масимум. Там пишут, что он еще думает и пока не согласился на переход. А другие команды что-то не горят желанием приобрести Мвила. Так что есть вероятность что он останется в Рубине, и будет продолжать получать нереальные деньги за так себе игру.

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 января 2018, 16:26

      Какое болото досталось Бердыеву, куча чемоданов без ручки.

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 января 2018, 13:26

      Правильно в Рубине решили его от кормушки оторвать !

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 3 января 2018, 12:14

      а если докажет, по чьей инициативе будет считаться разрыв контракта? и будет ли клуб выплачивать неустойку? за преждевременное расторжение контрактных обязательств. если нет, то пусть валит! какая экономия сразу клубе будет.

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 3 января 2018, 11:38

      ...быстрей уж.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 января 2018, 11:26

      Рубин наверно будет рад сбросить игрока с такой зарплатой, ну а доказать невыплаты не так сложно.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 января 2018, 11:08

      И в чем проблема? Только если черным налом получал, а белую зарплату и доказывать не надо! Все ее движение на поверхности!

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 января 2018, 10:26

      Доказать не своевременные выплаты не сложно - есть масса контрольных финансовых механизмов... Другое дело, может клуб и сам инициирует расставание таким способом... В ущерб деньгам и репутации, хочет сплавить его хоть куда, но сразу, чем содержать до конца контракта... Ещё один "не угаданный"...))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 января 2018, 09:56

      что ему не нравится получает 6 лямов на халяву

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Garrincha58 3 января 2018, 11:19

      Да нет там никаких 6 лямов!

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