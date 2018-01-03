М'Вила может покинуть «Рубин», если докажет задержки по зарплате

Рубин хотел его продать, но его придется отпустить бесплатно. Его контракт будет расторгнут, так как факт задержки зарплаты он наверняка докажет. Другое дело, куда его отпускать пока непонятно. Сент-Этьен не может платить ему 6 млн евро (именно столько Мвила получил за прошлый сезон в Рубине). Даже 4 млн евро в год платить бюжет французской команды не позволяет. "Отверженные" предлагают Мвиле 3 лимона, и это их масимум. Там пишут, что он еще думает и пока не согласился на переход. А другие команды что-то не горят желанием приобрести Мвила. Так что есть вероятность что он останется в Рубине, и будет продолжать получать нереальные деньги за так себе игру.
Полузащитник «Рубина» Янн М`Вила может вернуться в чемпионат Франции этой зимой, сообщает Yahoo Sports. Он получит поддержку УЕФА в вопросе своего перехода в «Сент-Этьен», если будет доказано, что француз несколько месяцев не получал зарплату в российском клубе.
Напомним, что во Франции М'Вила имеет опыт выступления в составе «Ренна». В текущем сезоне 27-летний футболист провел 19 матчей в РФПЛ, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.