М'Вила может покинуть «Рубин», если докажет задержки по зарплате

Полузащитник «Рубина» Янн М`Вила может вернуться в чемпионат Франции этой зимой, сообщает Yahoo Sports. Он получит поддержку УЕФА в вопросе своего перехода в «Сент-Этьен», если будет доказано, что француз несколько месяцев не получал зарплату в российском клубе.

Напомним, что во Франции М'Вила имеет опыт выступления в составе «Ренна». В текущем сезоне 27-летний футболист провел 19 матчей в РФПЛ, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.