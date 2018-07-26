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    Гендиректор «Рубина»: «Собираем добротную команду с низкими зарплатами. Коновалов зарабатывает в 70 раз меньше М'Вила!»

    Генеральный директор «Рубина» Рустам Сайманов рассказал о формировании состава команды в условиях финансового фэйр-плея.

    – Не секрет, что у нас есть проблема с фэйр-плей, которая появилась не сейчас. Она тянется с 2014 года. Тогда, по результатам проверки УЕФА по соблюдениям правил финансового фэйр-плей, нам дали три года отсрочки для исправления нарушений.

    Все руководители клуба, а их за это время было не мало, пытались эти нарушения устранить, у всех были свои планы и пути решения этой проблемы, но это действительно сложная задача и решить полностью ее не удалось. Нарушения остались, и было вынесено решение о наказании.

    Теперь мы ждем решения второй палаты, и они уже будут решать, как нас наказать. Мы будем бороться за то, чтобы нас просто оштрафовали. Потому что мы очень многое сделали к новому сезону. Мы реально уменьшили платежную ведомость, существенно сократили бюджет.

    И мы продолжаем эту работу, меняем зарплаты игроков. Мы постараемся расстаться с некоторыми высокооплачиваемыми футболистами и оптимизировать затраты.

    – Как будете комплектовать команду?

    – Мы пытаемся собрать добротную команду с небольшими по меркам РПЛ зарплатами игроков. И у нас пока это неплохо получается. Например, играет перспективный Коновалов, а зарплата у него в 70 раз меньше, чем у Янна М`Вила! (смеется). Также активно пытаемся брать игроков в аренду – Байрамян, Полоз.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    26.07.2018 09:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 26 июля 2018, 11:33

      почему всем клубам так не сократить ЗП футболистов раз 10-30.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Отчаянный Пердун 26 июля 2018, 16:30

      Мы же это проходили в 90-е когда ребята уезжали куда угодно играть за 100 долларов и раскладушку... Сокращать надо и существенно, чтобы клубы учились жить по средствам и зарабатывать деньги, а не получать. А так им по фиг полные трибуны или нет, бабки по контракту на карточку капают в любом случае. Надо переходить на премиально -бонусную оплату по итогам года, положив приличный оклад для достойной жизни и содержания семьи. Но не миллионы евро как сейчас. И оплата наших футболистов должна быть в рублях, а не в иностранной валюте.

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