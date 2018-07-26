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  • Гендиректор «Рубина»: «Собираем добротную команду с низкими зарплатами. Коновалов зарабатывает в 70 раз меньше М'Вила!»

Гендиректор «Рубина»: «Собираем добротную команду с низкими зарплатами. Коновалов зарабатывает в 70 раз меньше М'Вила!»

26 июля 2018, 09:54
2

Генеральный директор «Рубина» Рустам Сайманов рассказал о формировании состава команды в условиях финансового фэйр-плея.

– Не секрет, что у нас есть проблема с фэйр-плей, которая появилась не сейчас. Она тянется с 2014 года. Тогда, по результатам проверки УЕФА по соблюдениям правил финансового фэйр-плей, нам дали три года отсрочки для исправления нарушений.

Все руководители клуба, а их за это время было не мало, пытались эти нарушения устранить, у всех были свои планы и пути решения этой проблемы, но это действительно сложная задача и решить полностью ее не удалось. Нарушения остались, и было вынесено решение о наказании.

Теперь мы ждем решения второй палаты, и они уже будут решать, как нас наказать. Мы будем бороться за то, чтобы нас просто оштрафовали. Потому что мы очень многое сделали к новому сезону. Мы реально уменьшили платежную ведомость, существенно сократили бюджет.

И мы продолжаем эту работу, меняем зарплаты игроков. Мы постараемся расстаться с некоторыми высокооплачиваемыми футболистами и оптимизировать затраты.

– Как будете комплектовать команду?

– Мы пытаемся собрать добротную команду с небольшими по меркам РПЛ зарплатами игроков. И у нас пока это неплохо получается. Например, играет перспективный Коновалов, а зарплата у него в 70 раз меньше, чем у Янна М`Вила! (смеется). Также активно пытаемся брать игроков в аренду – Байрамян, Полоз.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин М'Вила Янн Полоз Дмитрий Коновалов Игорь
Комментарии (2)
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Отчаянный Пердун
1532594039
почему всем клубам так не сократить ЗП футболистов раз 10-30.
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