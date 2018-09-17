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    «Динамо» выплатит М’Вила еще 315 тысяч

    «Динамо» заплатит полузащитнику «Сент-Этьена» Янну М’Вила 315 тысяч евро. Ранее московский клуб уже выплатил французу 600 тысяч.

    «В 2015 году клуб заключил с игроком контракт, но потом передумал. Оказалось, по контракту передумать было нельзя, и динамовцы попали на 900 тысяч евро. 600 тысяч бело-голубые выплатили, а потом опять передумали. Но передумать, как вы понимаете, тоже было нельзя.

    Игрок подал в суд и требовал еще 360 тысяч. Динамовцы долго бодались, но в итоге поняли, что не правы. Сейчас они договорились с игроком о выплате ему ещe 315 тысяч евро», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Ранее «Динамо» заплатило нападающему Павлу Погребняку 750 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.

    Источник: Telegram

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    17.09.2018 13:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 16:51

      С "Динамо" можно подписывать кому угодно любой контракт, в накладе не останется. Если мало по контракту, потом по суду можно добавить, дело верное и беспроигрышное...

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 21:25

      В том-то и дело, товарищ админ, что не кому угодно, а только тем кто готов сотрудничать)
      По крайней мере так всё и выглядит.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Обер-КанцлерЪ 17 сентября 2018, 21:28

      Это ты меня админом называешь ? ))) С "Динамо" бабки взыскивают все кому не лень от игроков до агентов. История обширная...

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 21:34

      Вы раскрыты, товарищ Штирлиц) Я и раньше догадывался.

      А что касается Динамо - там мытьё бабла на потоке стояло до недавних пор судя по информации в инете. Намыли так, что уже власть поменялась, а бабло всёравно утекает по инерции!

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 17 сентября 2018, 15:01

      Джон Терри заключил контракт со "Спартаком", но потом передумал. Пусть плотит 900 тыщ !

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 14:57

      Неужели в профессиональном клубе нет профессионального юриста?! Как можно выкидывать деньги на ветер? Вот кто такой контракт заключал, кто изучал документы, тот пускай и платит, может хоть это чему-нибудь научит.

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 17 сентября 2018, 14:55

      лошарики, однако

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 17 сентября 2018, 14:07

      Поимел лягушатник смачно, а Динамо очередной раз показывает, ну нельзя брать на работу своих тупых родственников, а тем более своих неадекватных детей с купленными дипломами

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