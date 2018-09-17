«Динамо» выплатит М’Вила еще 315 тысяч

«Динамо» заплатит полузащитнику «Сент-Этьена» Янну М’Вила 315 тысяч евро. Ранее московский клуб уже выплатил французу 600 тысяч.

«В 2015 году клуб заключил с игроком контракт, но потом передумал. Оказалось, по контракту передумать было нельзя, и динамовцы попали на 900 тысяч евро. 600 тысяч бело-голубые выплатили, а потом опять передумали. Но передумать, как вы понимаете, тоже было нельзя.

Игрок подал в суд и требовал еще 360 тысяч. Динамовцы долго бодались, но в итоге поняли, что не правы. Сейчас они договорились с игроком о выплате ему ещe 315 тысяч евро», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее «Динамо» заплатило нападающему Павлу Погребняку 750 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.