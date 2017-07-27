М’Вила назвал Бердыева большим тренером

Полузащитник казанского «Рубина» Янн М’Вила положительно высказался о главном тренере команды Курбане Бердыеве, а также пообещал, что его команда будет наверстывать турнирную ситуацию после неудачного старта (0 очков в двух играх).

«Да, мы начали сезон неудачно, но сделаем все чтобы исправить ситуацию. Атмосфера в команде сильно изменилась по сравнению с прошлым годом. Сразу чувствуется, что пришел большой тренер. Бердыев говорит, что играть будет тот, кто лучше тренируется», – сказал француз.

Ближайший матч волжане проведут 29 июля дома против тульского «Арсенала». Начало матча – в 17:30 по Москве.