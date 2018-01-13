М'Вила намерен потребовать у «Рубина» 10 миллионов евро

Экс-полузащитник «Рубина» Янн М'Вила, перешедший вчера в «Сент-Этьен», хочет получить от казанского клуба денежную компенсацию. Француз уже подал соответствующее обращение в УЕФА.

Хавбек намерен потребовать от «Рубина» выплатить ему зарплату за все время действия контракта с учетом бонусов. Таким образом сумма компенсации может составить порядка 10 миллионов евро. Если же компромисс не будет найден, казанцы не смогут пройти лицензирование.

Напомним, М'Вила не получал зарплату с осени прошлого года. При этом отмечается, что новый владелец клуба ТАИФ имел средства на выплаты игрокам, но генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов принял решение приостановить выплаты зарплат, якобы из-за желания сэкономить.

Сообщается, что полузащитник зарабатывал в казанском клубе 2 миллиона евро в год. Также он получил еще 1 миллион в качестве бонуса.