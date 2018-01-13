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    М'Вила намерен потребовать у «Рубина» 10 миллионов евро

    Экс-полузащитник «Рубина» Янн М'Вила, перешедший вчера в «Сент-Этьен», хочет получить от казанского клуба денежную компенсацию. Француз уже подал соответствующее обращение в УЕФА.

    Хавбек намерен потребовать от «Рубина» выплатить ему зарплату за все время действия контракта с учетом бонусов. Таким образом сумма компенсации может составить порядка 10 миллионов евро. Если же компромисс не будет найден, казанцы не смогут пройти лицензирование.

    Напомним, М'Вила не получал зарплату с осени прошлого года. При этом отмечается, что новый владелец клуба ТАИФ имел средства на выплаты игрокам, но генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов принял решение приостановить выплаты зарплат, якобы из-за желания сэкономить.

    Сообщается, что полузащитник зарабатывал в казанском клубе 2 миллиона евро в год. Также он получил еще 1 миллион в качестве бонуса.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    13.01.2018 15:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 января 2018, 17:44

      А ТАИФ что лопухует ?! Или с Саяхова можно взять ! Как то все темно и непонятно )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 13 января 2018, 16:47

      ну не му%ак ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 13 января 2018, 16:28

      какая же ****** этот М'Вила оказалась!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 января 2018, 16:14

      Сэкономили...
      У истоков этого бл....ва стоят неуёмные амбиции, жадность и головотяпство некоторых деятелей...
      В скором времени, конголезский французик с адвокатами грамотно раскатает клуб и заберёт все "заработанное"... Не учит жизнь наших хмырей ничему...(((

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 января 2018, 16:10

      Если в контракте прописано-выплатят, даже с %! Или Рубин считает, что он уже в ФНЛ и ему лицензирование РФПЛ "не грозит"?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 13 января 2018, 16:07

      жесть.. во в рубине идиоты менеджеры... а Саяхов прям царь идиотов..

      4
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > кошмарик 14 января 2018, 15:25

      ...согласен!!!

      1
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