В «Рубине» заявили, что клуб выплатит М’Вила намного меньше 10 миллионов

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов прокомментировал информацию о выплате денежной компенсации экс-полузащитнику команды Янну М’Виле, перешедшему вчера в «Сент-Этьен».

Сегодня СМИ сообщили, что француз обратился в УЕФА с намерением получить от казанского клуба сумму в размере около 10 миллионов евро в качестве компенсации за задержку зарплаты, которую он не получал с осени прошлого года. По этой же причине футболист разорвал контракт с «Рубином» и присоединился к «Сент-Этьену» на правах свободного агента.

«Контракт «Рубина» с Янном М’Вила был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Мы не можем озвучивать сумму, которую клуб будет должен выплатить игроку, но она значительно меньше, чем 10 миллионов евро. Спрос на М’Вила от других клубов был, но игроку не удалось договориться по зарплате», – сказал Саяхов.

М’Вила перебрался в «Рубин» из «Ренна» в 2013 году. В нынешнем розыгрыше РФПЛ он провел за команду из Татарстана 19 матчей, отметившись двумя голами.