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  • М'Вила зарабатывает в «Рубине» 6 миллионов, игрок отказывается разрывать контракт с клубом за 5 миллионов

М'Вила зарабатывает в «Рубине» 6 миллионов, игрок отказывается разрывать контракт с клубом за 5 миллионов

13 октября 2017, 18:00
16

Годовой оклад полузащитника «Рубина» Янн М'Вила в казанском клубе составляет 6 миллионов евро. Как сообщил комментатор Нобель Арустамян, игрок отказывается расторгать контракт с командой за 5 миллионов.

«М'Вила получает 6 миллионов евро в год. 3 миллиона это зарплата, еще 3 – ежегодный бонус ему.

Руководство клуба предлагало ему за разрыв контракт бонус в размере 5 миллионов евро. Он не согласился, потому что его контракт рассчитан на три года», – сказал Арустамян.

М'Вила выступает за «Рубин» с 2013 года. За это время 27-летний француз дважды уходил в аренду.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Рубин М'Вила Янн Арустамян Нобель
Комментарии (16)
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афоня72
1507906960
Второй Пашка Погребняк!!
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С@НЁК.
1507907322
Он что сам себе враг?)
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BRO_football
1507907479
Правильно делает. Отличная работа с огромной зарплатой. Зачем ему уходить?
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insider_retro
1507907844
Ещё один пример бестолковой работы селекционеров некоторых наших клубов!! Да и руководство то же руку приложило... Как же - звезда... Это же надо было такое дарование за такие деньги уболтать побездельничать несколько сезонов... И контракты какие УБОЙНЫЕ стряпаются, хрен подлезешь.... Поделом, пусть мучаются и платят!!!
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порт
1507907976
Хорошая работа агента.
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Rtu
1507908141
БЛЯТЬ у нас ХАЛК столько получал!!! А тут какой-то МВмла.....я в шоке
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Lester84
1507908234
По ходу у них с Погребняком один агент))
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dok66
1507909750
Кто подписывал контракт , с него и снимите потеряные бабки ! Из области фантастики , но не в России )))
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fanchik
1507910232
Ну кто такой" мудак", что пригласил и подписали контракт с такой"левой супер звездой" на такие деньги.Такое впечатление у Рубина денег не мерено, или" придурки" на видных ролях
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Gullit 76
1507912249
С одной стороны хочется написать - поделом придуркам его за эти деньги подписавшим,но умом то понимаю что это просто распил и отмыв.
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