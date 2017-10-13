М'Вила зарабатывает в «Рубине» 6 миллионов, игрок отказывается разрывать контракт с клубом за 5 миллионов

Годовой оклад полузащитника «Рубина» Янн М'Вила в казанском клубе составляет 6 миллионов евро. Как сообщил комментатор Нобель Арустамян, игрок отказывается расторгать контракт с командой за 5 миллионов.

«М'Вила получает 6 миллионов евро в год. 3 миллиона это зарплата, еще 3 – ежегодный бонус ему.

Руководство клуба предлагало ему за разрыв контракт бонус в размере 5 миллионов евро. Он не согласился, потому что его контракт рассчитан на три года», – сказал Арустамян.

М'Вила выступает за «Рубин» с 2013 года. За это время 27-летний француз дважды уходил в аренду.