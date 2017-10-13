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    М'Вила зарабатывает в «Рубине» 6 миллионов, игрок отказывается разрывать контракт с клубом за 5 миллионов

    Годовой оклад полузащитника «Рубина» Янн М'Вила в казанском клубе составляет 6 миллионов евро. Как сообщил комментатор Нобель Арустамян, игрок отказывается расторгать контракт с командой за 5 миллионов.

    «М'Вила получает 6 миллионов евро в год. 3 миллиона это зарплата, еще 3 – ежегодный бонус ему.

    Руководство клуба предлагало ему за разрыв контракт бонус в размере 5 миллионов евро. Он не согласился, потому что его контракт рассчитан на три года», – сказал Арустамян.

    М'Вила выступает за «Рубин» с 2013 года. За это время 27-летний француз дважды уходил в аренду.

    Источник: YouTube

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    13.10.2017 18:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5993

      AtticusFinch 13 октября 2017, 22:31

      И правильно делает - пусть платят - а то привыкли жить одним днём - контракты дикие заключают,а через неделю разоряются...

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      Рейтинг: +186

      qwerty991 13 октября 2017, 20:05

      Думать о себе - хорошо, но понять ситуацию и думать о других это еще лучше.

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      Рейтинг: +1501

      777+ 13 октября 2017, 19:38

      "М/Вилла - Агент - Человек, чья подпись на контракте - Человек, чья подпись на документе по выделению бюджетных денег на клуб!" - вот она золотая цепочка стоимостью 6 миллионов евро в год! )))) Если продолжить дальше можно дойти до Кремля!)))

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 октября 2017, 19:30

      С одной стороны хочется написать - поделом придуркам его за эти деньги подписавшим,но умом то понимаю что это просто распил и отмыв.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 октября 2017, 19:27

      Лоха нашли, кто ему больше то даст в мире

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 октября 2017, 19:14

      ворочают миллионами и никто ни за что не отвечает, в ссср такой хурмы не было)

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      Рейтинг: +324

      rostik-100 13 октября 2017, 19:03

      Согласен с dok66, а если снять с нечего, на принудительные исправительные работы подметать стадион, тогда найдутся (это только для бюджетных клубов).

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 октября 2017, 18:57

      Ну кто такой" мудак", что пригласил и подписали контракт с такой"левой супер звездой" на такие деньги.Такое впечатление у Рубина денег не мерено, или" придурки" на видных ролях

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 октября 2017, 18:49

      Кто подписывал контракт , с него и снимите потеряные бабки ! Из области фантастики , но не в России )))

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 октября 2017, 18:23

      По ходу у них с Погребняком один агент))

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