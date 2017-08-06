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  • М'Вила: «ЦСКА уже не тот, что раньше. Они не станут чемпионами»

М'Вила: «ЦСКА уже не тот, что раньше. Они не станут чемпионами»

6 августа 2017, 22:50
19

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила поделился наблюдениями от гостевого матча 4-го тура РФПЛ, в котором казанская команда одержала победу над ЦСКА (2:1). Французский футболист выразил мнение, что армейцы в этом сезоне не станут чемпионами России.

– Когда вы уходили с поля, болельщики ЦСКА и тренерский штаб хозяев был недоволен тем, что вы так долго идете. Что можете им ответить?

– Слушайте, все игроки так делают. Если бы армейцы вели в счете, то они бы тоже тянули время. Да еще и один из их футболистов нанес мне повреждение. Мне просто было больно. Да, я понимаю, почему армейцы были недовольны моим поступком. Они хотели выиграть. Но нам тоже нужна победа.

– А почему вы так долго уходили с поля? Объясните всем.

– Дал отдышаться партнерам по команде. У соперника был мяч – нам приходилось много бегать.

– А что думаете о ЦСКА. Эта команда способна биться за чемпионство?

– Игроки для этого у армейцев есть. Но это уже не тот ЦСКА, который был раньше. Поэтому они не станут чемпионами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин М'Вила Янн
Комментарии (19)
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kos999
1502050466
таблица в конце сезона покажет.
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_Kesh_Suntar_
1502051049
В этом сезоне точно не будет тройке! ЦСКА потерял свой характер, своих лидеров и защита не молодеет! При Гончаренко (Не одного волевого победы!)
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insider_retro
1502052695
Раздухарился французик.... Армейцам может и не почемпионить в этом сезоне, но и одна победа ещё то же не окончательный выигрыш.... "Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы..." (Усэйн Болт)
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Вадим 1972
1502053477
В этом сезоне ЦСКА вряд ли будет способен биться за чемпионство.
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Cobold
1502056453
Какого результата можно ждать без усиления команды на фоне укрепляющихся за счёт "народного достояния" конкурентов ? Команда, где выбывшего из-за травмы игрока, некем заменить, чемпионства не увидит. Гинеру и так хорошо... каждый год команда и без усиления в ЛЧ попадает, бабло капает. Что ещё нужно?
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plehanov6
1502066688
!!!
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Аид666
1502071812
так уже сколько лет на багаже играют... игроков в основном продают, берут свободных, оборона свое уже отыграла, а новой по сути нет... тяжко атаке играть после того как на ровном месте за первые 10 минут оборона 2 пропустила...
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EcioAuditore
1502078892
Рубину тоже не видать в этом сезоне чемпионства, раз выиграли ЦСКА и все начал тут Ванговать
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alexandr347488
1502089776
Цыплят по весне считать будем. Даже если в этом сезоне будем в тройке, это можно будет зачесть в плюс. Верим в команду. Удачи ЦСКА!
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Ловец снов 85
1543056803
Ничего страшного.
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