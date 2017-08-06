М'Вила: «ЦСКА уже не тот, что раньше. Они не станут чемпионами»

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила поделился наблюдениями от гостевого матча 4-го тура РФПЛ, в котором казанская команда одержала победу над ЦСКА (2:1). Французский футболист выразил мнение, что армейцы в этом сезоне не станут чемпионами России.

– Когда вы уходили с поля, болельщики ЦСКА и тренерский штаб хозяев был недоволен тем, что вы так долго идете. Что можете им ответить?

– Слушайте, все игроки так делают. Если бы армейцы вели в счете, то они бы тоже тянули время. Да еще и один из их футболистов нанес мне повреждение. Мне просто было больно. Да, я понимаю, почему армейцы были недовольны моим поступком. Они хотели выиграть. Но нам тоже нужна победа.

– А почему вы так долго уходили с поля? Объясните всем.

– Дал отдышаться партнерам по команде. У соперника был мяч – нам приходилось много бегать.

– А что думаете о ЦСКА. Эта команда способна биться за чемпионство?

– Игроки для этого у армейцев есть. Но это уже не тот ЦСКА, который был раньше. Поэтому они не станут чемпионами.