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    М'Вила: «ЦСКА уже не тот, что раньше. Они не станут чемпионами»

    Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила поделился наблюдениями от гостевого матча 4-го тура РФПЛ, в котором казанская команда одержала победу над ЦСКА (2:1). Французский футболист выразил мнение, что армейцы в этом сезоне не станут чемпионами России.

    – Когда вы уходили с поля, болельщики ЦСКА и тренерский штаб хозяев был недоволен тем, что вы так долго идете. Что можете им ответить?

    – Слушайте, все игроки так делают. Если бы армейцы вели в счете, то они бы тоже тянули время. Да еще и один из их футболистов нанес мне повреждение. Мне просто было больно. Да, я понимаю, почему армейцы были недовольны моим поступком. Они хотели выиграть. Но нам тоже нужна победа.

    – А почему вы так долго уходили с поля? Объясните всем.

    – Дал отдышаться партнерам по команде. У соперника был мяч – нам приходилось много бегать.

    – А что думаете о ЦСКА. Эта команда способна биться за чемпионство?

    – Игроки для этого у армейцев есть. Но это уже не тот ЦСКА, который был раньше. Поэтому они не станут чемпионами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2017 22:50
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +74

      Ловец снов 85 24 ноября 2018, 13:53

      Ничего страшного.

      5
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      Рейтинг: +47

      майкл 7 августа 2017, 20:23

      что то молчит жирная зараза хрюткин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 7 августа 2017, 17:22

      Ума у него много!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 7 августа 2017, 17:07

      видно будет дальше..

      0
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      Рейтинг: +69

      alexandr347488 7 августа 2017, 10:09

      Цыплят по весне считать будем.
      Даже если в этом сезоне будем в тройке, это можно будет зачесть в плюс.
      Верим в команду. Удачи ЦСКА!

      4
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 7 августа 2017, 07:08

      Рубину тоже не видать в этом сезоне чемпионства, раз выиграли ЦСКА и все начал тут Ванговать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 августа 2017, 06:25

      Сезон длинный...

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 августа 2017, 06:11

      В этом сезоне не кони хуже играют, а конкуренты стали играть лучше )))

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 7 августа 2017, 05:10

      так уже сколько лет на багаже играют... игроков в основном продают, берут свободных, оборона свое уже отыграла, а новой по сути нет... тяжко атаке играть после того как на ровном месте за первые 10 минут оборона 2 пропустила...

      1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 7 августа 2017, 03:44

      !!!

      -2
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