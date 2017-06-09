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    М'Вила: «Бердыев может вывести наверх любую команду»

    Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила уверен в профессиональных качествах Курбана Бердыева, который в ближайшее время может стать главным тренером казанского клуба.

    «Я приехал в «Рубин», когда в Казани еще работал Курбан Бердыев. Это один из лучших тренеров в России. Он доказал это и в «Рубине», и в «Ростове». Он взял команду, которая боролась за выживание, и вывел ее в Лигу чемпионов. Он может вывести наверх любую команду», – сказал М'Вила.

    Напомним, что Бердыев прибыл в Казань, где команда проходит медицинское обследование после выхода из отпуска.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2017 11:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      serginho8 9 июня 2017, 16:21

      ну за выживание то они никогда не боролись, начиная с 2003 как вышли в рпл, хотя он врядли знает этого

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