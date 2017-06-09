М'Вила: «Бердыев может вывести наверх любую команду»

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила уверен в профессиональных качествах Курбана Бердыева, который в ближайшее время может стать главным тренером казанского клуба.

«Я приехал в «Рубин», когда в Казани еще работал Курбан Бердыев. Это один из лучших тренеров в России. Он доказал это и в «Рубине», и в «Ростове». Он взял команду, которая боролась за выживание, и вывел ее в Лигу чемпионов. Он может вывести наверх любую команду», – сказал М'Вила.

Напомним, что Бердыев прибыл в Казань, где команда проходит медицинское обследование после выхода из отпуска.