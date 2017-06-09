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    Бердыев прибыл в Казань

    Бывший вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев прибыл на базу «Рубина». В ближайшее время он может быть представлен в качестве нового главного тренера команды. Сейчас «Рубин» вышел из отпуска и проходит медосмотр в одной из казанских клиник. Уже в субботу футболисты начнут подготовку к новому сезону на сборе в Австрии.

    Напомним, что в минувший четверг руководство «Рубина» и главный тренер команды Хави Грасия досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним команду покинули его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес. Испанец пришел в «Рубин» в мае 2016 года. В прошедшем сезоне казанский клуб занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.

    Бердыев возглавлял казанский клуб с 2003 по 2014 годы и при нем «Рубин» добился наивысших достижений в своей истории – дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2017 09:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 июня 2017, 10:56

      Бердыев - Штирлиц "идет по коридору" прямо в Казань , такие вот новости.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +728

      GammiD 9 июня 2017, 10:53

      Добро пожаловать домой! Бекиич!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 9 июня 2017, 10:31

      Следующим рейсом в Казань прибудут основные игроки ростова.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 9 июня 2017, 10:12

      Надеюсь скоро в Казани увидим и Барсу

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 9 июня 2017, 10:09

      давно Бердыичу пора на родину!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +166

      Ник17 > Kikujiro 9 июня 2017, 10:52

      Пи...р туркменский

      -3
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