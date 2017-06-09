Бердыев прибыл в Казань

Бывший вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев прибыл на базу «Рубина». В ближайшее время он может быть представлен в качестве нового главного тренера команды. Сейчас «Рубин» вышел из отпуска и проходит медосмотр в одной из казанских клиник. Уже в субботу футболисты начнут подготовку к новому сезону на сборе в Австрии.

Напомним, что в минувший четверг руководство «Рубина» и главный тренер команды Хави Грасия досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним команду покинули его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес. Испанец пришел в «Рубин» в мае 2016 года. В прошедшем сезоне казанский клуб занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.

Бердыев возглавлял казанский клуб с 2003 по 2014 годы и при нем «Рубин» добился наивысших достижений в своей истории – дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012).