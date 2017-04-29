М'Вила считает, что в неудачах «Рубина» нет вины Грасии

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила поделился эмоциями после матча 26-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:0). Также футболист отметил, что в неудачных играх казанского клуба нет вины главного тренера Хави Грасии.

«Сегодня мы хорошо провели первый тайм, во втором упустили нити игры, но все же едем домой с тремя очками. В предыдущих матчах нам не хватало остроты в завершении атак, а сегодня она появилась. Отметил бы уверенность, с которой мы играли впереди.

Что касается нашего главного тренера, то в предыдущих неудачных матчах «Рубина» нет его вины, виноваты футболисты, это мы не показывали, на что способны. Наша задача номер один – вернуть доверие болельщиков. Постараемся для них провести оставшиеся матчи так, как сыграли первый тайм сегодняшней встречи», – сказал хавбек в интервью каналу «Наш Футбол».

«Рубин» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.