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    • Лапочкин: «В первом тайме матча «Локомотив» – «Рубин» я должен был назначить штрафной и показать карточку М’Вила» 

    Лапочкин: «В первом тайме матча «Локомотив» – «Рубин» я должен был назначить штрафной и показать карточку М’Вила» 

    Арбитр матча 19-го тура РФПЛ «Локомотив»«Рубин» (1:0) Сергей Лапочкин рассказал, что должен был зафиксировать нарушение в первом тайме матча.

    «Я согласен с реакцией Семина в перерыве в мой адрес. В первом тайме был момент, в котором я должен был назначить штрафной и показать карточку М'Вила. Абсолютно понятна реакция Юрия Павловича.

    Но после игры тренер поблагодарил меня за работу, сказал, что все ошибаются. Никаких претензий к нашей работе не было.

    На 79-й минуте я увидел фол Наваса, дал свисток, достал красную карточку и только потом заметил, что игрок «Локомотива» выходит один на один с вратарем. Но в любом случае проще дать фол и удалить игрока, поскольку если бы я продолжил игру и Миранчук не забил, то что делать дальше? Удалять тогда уже было бы нельзя. Мне кажется, проще фиксировать фол последней надежды, показать красную карточку — и все забыли про этот момент», — сказал Лапочкин в эфире программы «Свисток».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2017 21:20
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