Официально: М'Вила перешел из «Рубина» в «Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» объявил о переходе полузащитника Янна М'Вила, ранее выступавшего за «Рубин». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Контракт с 27-летним французом заключен до 2019 года.

Источник отметил, что хавбек разорвал соглашение с казанским клубом и перешел в «Сент-Этьен» в статусе свободного агента.

В октябре 2017 года комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сказал, что «Рубин» в год платит М'Вила и еще троим игрокам до 17 миллионов евро суммарно.