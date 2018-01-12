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    Официально: М'Вила перешел из «Рубина» в «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» объявил о переходе полузащитника Янна М'Вила, ранее выступавшего за «Рубин». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

    Контракт с 27-летним французом заключен до 2019 года.

    Источник отметил, что хавбек разорвал соглашение с казанским клубом и перешел в «Сент-Этьен» в статусе свободного агента.

    В октябре 2017 года комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сказал, что «Рубин» в год платит М'Вила и еще троим игрокам до 17 миллионов евро суммарно.

    Источник: ФК «Сент-Этьен»

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    12.01.2018 21:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 12:12

      Почему Мвила не продали в Сандерленд в свое время? Для чего его возвращали в команду? Кто будет отвечать за уход дорогостоящих игроков бесплатно???

      0
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Сильвербой 13 января 2018, 13:19

      никто, метишин и фахириев отошли в сторону

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 13 января 2018, 01:25

      остались Лестьен и Рочина и дышать станет легче...

      3
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > compka 13 января 2018, 10:22

      еще про главный балласт забыли Алекс Сонг! :)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1297

      compka > OfaZavr 13 января 2018, 15:57

      забыл. Сонг - это песня!

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 12 января 2018, 21:42

      Мвила согласился получать 3 миллиона евро в год (бонусов в Сент-Этьенне нет), при том что в Рубине у него был гарантированный оклад 4 миллиона и даже за прошлый неудачный год он заработал 2 миллиона бонусов. Значит, человек все-таки любит футбол больше, чем деньги. Хотя все может быть и прозаичнее - Рубин оплачивать его контракт больше не может, а судиться с Рубином его агенту неохота.

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > Вомбат 12 января 2018, 22:32

      То что Рубин не может оплачивать контракт - это из области фантастики.
      На оф. сайте Рубина информация только о том, что М"Вилла перешёл в
      Сент-Этьен. Подробностей о разрыве контракта никаких нет. По-этому многое зависит от того, кто был инициатором разрыва, если Рубин, то наверняка клуб ещё неустойку игроку заплатил и суммарно (неустойка + контракт с французами) в деньгах Ян ничего не потерял.

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