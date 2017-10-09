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    М'Вила требует у московского «Динамо» 170 миллионов

    Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила требует у московского «Динамо» не выданную ему заработную плату и компенсацию за досрочное расторжение контракта.

    Француз хочет получить от бело-голубых 170 миллионов рублей за 19 дней работы.

    Сообщается, что 9 октября в Москве пройдет заседание Арбитражного суда по этому делу.

    Напомним, что с 3 по 21 июля 2015 года М'Вила тренировался в «Динамо», которое должно было выступать в Лиге Европы. Но из-за нарушения финансового фэйр-плей московскую команду отстранили от участия в еврокубках. В итоге футболист перешел в «Сандерленд».

    Источник: «Советский спорт»

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    09.10.2017 00:53
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1747

      max74 10 октября 2017, 12:51

      Маловато будет, ма-ло-ва-то...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 октября 2017, 23:47

      А хрен ему на холодец,чтобы голова не качалась!)

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 9 октября 2017, 14:44

      Заявление МВила - это ответка за слова главы ВФСО «Динамо» о подозрениях в трансфере Янна. Московские менты всегда перед игрой с Бердыевским Рубином что-то вбрасывают, но в этот раз не прокатит. И Рубин обязательно накажет ментов на футбольном поле.

      0
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e > compka 9 октября 2017, 15:54

      Я смотрю ты по понятиям живёшь ответка. Значит отвечать должны? сколько тебе хоть годиков, где слов таких понабрал?

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 октября 2017, 12:09

      170 лямов это з/п за 19 дней + компенсация за досрочное расторжение контракта.

      0
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      Рейтинг: +17983

      paracetamol 9 октября 2017, 09:53

      Губа не дура!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 9 октября 2017, 08:49

      почти по 10 лимонов за день

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 октября 2017, 07:31

      Дураков учить надо рублем!

      0
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e > КЭТиК 9 октября 2017, 15:48

      Где дураков теперь искать, они уж и не такие дураки раз другие будут платить

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 октября 2017, 06:50

      То Погребняк за баснословные суммы на лавке сидит, то Мвилла 170 захотел, а говорят в Российском футболе денег нет!

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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 9 октября 2017, 06:41

      зажрался

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 октября 2017, 05:26

      А Сандерленд видимо в Еврокубках каждый год играет...?!

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