М'Вила требует у московского «Динамо» 170 миллионов

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила требует у московского «Динамо» не выданную ему заработную плату и компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Француз хочет получить от бело-голубых 170 миллионов рублей за 19 дней работы.

Сообщается, что 9 октября в Москве пройдет заседание Арбитражного суда по этому делу.

Напомним, что с 3 по 21 июля 2015 года М'Вила тренировался в «Динамо», которое должно было выступать в Лиге Европы. Но из-за нарушения финансового фэйр-плей московскую команду отстранили от участия в еврокубках. В итоге футболист перешел в «Сандерленд».