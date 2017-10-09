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М'Вила требует у московского «Динамо» 170 миллионов

9 октября 2017, 00:53
21

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила требует у московского «Динамо» не выданную ему заработную плату и компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Француз хочет получить от бело-голубых 170 миллионов рублей за 19 дней работы.

Сообщается, что 9 октября в Москве пройдет заседание Арбитражного суда по этому делу.

Напомним, что с 3 по 21 июля 2015 года М'Вила тренировался в «Динамо», которое должно было выступать в Лиге Европы. Но из-за нарушения финансового фэйр-плей московскую команду отстранили от участия в еврокубках. В итоге футболист перешел в «Сандерленд».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо М'Вила Янн
Комментарии (21)
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Ljungberg9
1507499851
>170 миллионов рублей за 19 дней работы >с 3 по 21 июля 2015 года М'Вила тренировался в «Динамо» Хорошая "работа".
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MaxKlim
1507501529
Почти 9млн рублей в день, офигеть! Ну вот за что им такие деньги платят? Зато по всем центральным каналам собираем с нищей страны детям на операции.
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vick-north-west
1507509894
Дорогое удовольствие - потренировать ленивого негра!
Ответить
Ще Гевара
1507521026
То Погребняк за баснословные суммы на лавке сидит, то Мвилла 170 захотел, а говорят в Российском футболе денег нет!
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ПФК ЦСКА Моscow
1507528155
почти по 10 лимонов за день
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paracetamol
1507532030
Губа не дура!
Ответить
Diesel133
1507540195
170 лямов это з/п за 19 дней + компенсация за досрочное расторжение контракта.
Ответить
compka
1507549484
Заявление МВила - это ответка за слова главы ВФСО «Динамо» о подозрениях в трансфере Янна. Московские менты всегда перед игрой с Бердыевским Рубином что-то вбрасывают, но в этот раз не прокатит. И Рубин обязательно накажет ментов на футбольном поле.
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Pourport
1507582048
А хрен ему на холодец,чтобы голова не качалась!)
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max74
1507629089
Маловато будет, ма-ло-ва-то...
Ответить
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