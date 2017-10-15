РФПЛ. «Рубин» на выезде победил «Ростов»

В поединке 13-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле потерпел поражение от «Рубина» – 0:1. Единственный гол в этой встрече на 67-й минуте забил полузащитник Янн М'Вила.

Также стоит отметить, что в концовке первого тайма в ворота казанской команды был назначен пенальти, но вратарь Сослан Джанаев отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мвила, 67.

Незабитый пенальти: Майер, 45.

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Игнасон, Макеев, Байрамян, Могилевец, Маер, Думбия (Ионов, 84), Шомуродов (Калачев, 72), Дядюн (Бухаров, 77).

Рубин: Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон (Сорокин, 73), Кудряшов, М'Вила, Оздоев, Лестьенн (Азмун, 61), Карадениз (Камболов, 76), Канунников.

Предупреждения: Дядюн, 57; Ионов, 88 – Гранат, 45; Набиуллин, 59; Сигурдссон, 70.

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