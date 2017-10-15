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    РФПЛ. «Рубин» на выезде победил «Ростов»

    В поединке 13-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле потерпел поражение от «Рубина» – 0:1. Единственный гол в этой встрече на 67-й минуте забил полузащитник Янн М'Вила.

    Также стоит отметить, что в концовке первого тайма в ворота казанской команды был назначен пенальти, но вратарь Сослан Джанаев отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мвила, 67.

    Незабитый пенальти: Майер, 45.

    Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Игнасон, Макеев, Байрамян, Могилевец, Маер, Думбия (Ионов, 84), Шомуродов (Калачев, 72), Дядюн (Бухаров, 77).

    Рубин: Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон (Сорокин, 73), Кудряшов, М'Вила, Оздоев, Лестьенн (Азмун, 61), Карадениз (Камболов, 76), Канунников.

    Предупреждения: Дядюн, 57; Ионов, 88 – Гранат, 45; Набиуллин, 59; Сигурдссон, 70.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 18:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5589

      _Marqella_ 15 октября 2017, 22:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пердив приближается к Ростову....)))хахаха...))

      -10
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > _Marqella_ 16 октября 2017, 06:36

      Арсенал хахаха ))

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 октября 2017, 19:48

      https://static.hypercomments.com/data/images2/guest/1508085405767142
      фото с голом в ворота Рубина.

      А вы посмотрите ВИДЕОПОВТОР!!!
      Там же гол был забит по всем правилам!
      А забил гол сам себе Джанаев, когда он отразил первый удар, после навеса Калачёва на своего игрока и тот головой пробил Джанаева.
      Мяч срикошетил от руки Джанаева в свои ворота под перекладину и ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот в воздухе.
      Гол был забит ещё до того, как Макеев его ПОВТОРНО забил в ворота Рубина, когда мяч из ворот отскочил во вратарскую Рубина!!!
      Когда мяч навешивался, то Макеев был в микроскопическом пассивном офсайде и не мешал вратарю и другим игрокам Рубина, и такой офсайд не фиксируется!
      Проследите маршрут полёта мяча после навеса Калачёва!
      Мяч, до удара Макеева, пробивал по воротам Рубина другой игрок Ростова, который в офсайде НЕ БЫЛ!
      Если бы стояла система фиксации гола, то она бы определила взятие ворот Рубина!
      Ростов пострадал и ПРОИГРАЛ!
      Надо вводить видео повторы и СРОЧНО!
      А на Будогосского НЕ НАДО обращать внимание!!!
      Систему надо устанавливать!
      А если Будогосскому не нравится, так пусть УХОДИТ!!!
      Кадр с голом в ворота Ростова не могу привести, потому что его ЗАБАНЯТ из-за ссылки, но вы посмотрите ЗАПИСЬ видео матча и вы убедитесь, что гол был забит по всем правилам и его Еськов ошибочно не засчитал.
      Там разные причины и моменты забития гола в ворота Рубина!
      Отменили по одной причине, а мяч был забит по другой и в рамках правил!
      Надо вводить видео повторы и СРОЧНО!

      2
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 15 октября 2017, 19:15

      Бекиич , молодец ! На правильном пути !

      0
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 15 октября 2017, 18:57

      Эх, Ростсельмаш....

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 15 октября 2017, 18:53

      Всех с победой, но Рубину еще есть куда расти.

      1
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      Рейтинг: +7869

      BarStep 15 октября 2017, 18:42

      Жаль, что регионы уходят из верхней части таблицы... с ними было интересно. Краснодар с Шалимовым, - никакущий; Ростов, сменивший весь состав вместе с тренером, - не в силах показывать прошлогоднюю игру; Рубин, - Бердыеву еще делать и делать команду...

      1
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      Рейтинг: +1747

      max74 15 октября 2017, 18:38

      До нужного голубеву места осталось совсем немного..

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2017, 18:33

      Гол Ростова был чистый. Пас забившему шел от вратаря. Какой офсайд?

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 октября 2017, 18:31

      Ростов мог выиграть, но ляп судьи и нереализованный пенальти принес удачу Рубину....очень жаль!!!

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