Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Рубин» на выезде победил «Ростов»

15 октября 2017, 18:26
12

В поединке 13-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле потерпел поражение от «Рубина» – 0:1. Единственный гол в этой встрече на 67-й минуте забил полузащитник Янн М'Вила.

Также стоит отметить, что в концовке первого тайма в ворота казанской команды был назначен пенальти, но вратарь Сослан Джанаев отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мвила, 67.

Незабитый пенальти: Майер, 45.

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Игнасон, Макеев, Байрамян, Могилевец, Маер, Думбия (Ионов, 84), Шомуродов (Калачев, 72), Дядюн (Бухаров, 77).

Рубин: Джанаев, Набиуллин, Гранат, Навас, Сигурдссон (Сорокин, 73), Кудряшов, М'Вила, Оздоев, Лестьенн (Азмун, 61), Карадениз (Камболов, 76), Канунников.

Предупреждения: Дядюн, 57; Ионов, 88 – Гранат, 45; Набиуллин, 59; Сигурдссон, 70.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин М'Вила Янн
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a-rakhmatov
1508081464
Ростов мог выиграть, но ляп судьи и нереализованный пенальти принес удачу Рубину....очень жаль!!!
Ответить
prezent2017
1508081631
Гол Ростова был чистый. Пас забившему шел от вратаря. Какой офсайд?
Ответить
max74
1508081925
До нужного голубеву места осталось совсем немного..
Ответить
BarStep
1508082149
Жаль, что регионы уходят из верхней части таблицы... с ними было интересно. Краснодар с Шалимовым, - никакущий; Ростов, сменивший весь состав вместе с тренером, - не в силах показывать прошлогоднюю игру; Рубин, - Бердыеву еще делать и делать команду...
Ответить
compka
1508082809
Всех с победой, но Рубину еще есть куда расти.
Ответить
GoLenaStop
1508083070
Эх, Ростсельмаш....
Ответить
DOCTOR PENALTY
1508084144
Бекиич , молодец ! На правильном пути !
Ответить
Popularov
1508086086
https://static.hypercomments.com/data/images2/guest/1508085405767142 фото с голом в ворота Рубина. А вы посмотрите ВИДЕОПОВТОР!!! Там же гол был забит по всем правилам! А забил гол сам себе Джанаев, когда он отразил первый удар, после навеса Калачёва на своего игрока и тот головой пробил Джанаева. Мяч срикошетил от руки Джанаева в свои ворота под перекладину и ПОЛНОСТЬЮ пересёк линию ворот в воздухе. Гол был забит ещё до того, как Макеев его ПОВТОРНО забил в ворота Рубина, когда мяч из ворот отскочил во вратарскую Рубина!!! Когда мяч навешивался, то Макеев был в микроскопическом пассивном офсайде и не мешал вратарю и другим игрокам Рубина, и такой офсайд не фиксируется! Проследите маршрут полёта мяча после навеса Калачёва! Мяч, до удара Макеева, пробивал по воротам Рубина другой игрок Ростова, который в офсайде НЕ БЫЛ! Если бы стояла система фиксации гола, то она бы определила взятие ворот Рубина! Ростов пострадал и ПРОИГРАЛ! Надо вводить видео повторы и СРОЧНО! А на Будогосского НЕ НАДО обращать внимание!!! Систему надо устанавливать! А если Будогосскому не нравится, так пусть УХОДИТ!!! Кадр с голом в ворота Ростова не могу привести, потому что его ЗАБАНЯТ из-за ссылки, но вы посмотрите ЗАПИСЬ видео матча и вы убедитесь, что гол был забит по всем правилам и его Еськов ошибочно не засчитал. Там разные причины и моменты забития гола в ворота Рубина! Отменили по одной причине, а мяч был забит по другой и в рамках правил! Надо вводить видео повторы и СРОЧНО!
Ответить
_Marqella_
1508097098
Пердив приближается к Ростову....)))хахаха...))
Ответить
Главные новости
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
2
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
6
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
5
Все новости
Все новости
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
6
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
5
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+