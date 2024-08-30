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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Аяччо - Труа
Аяччо - Труа: обзор матча 30 августа 2024
Аяччо
30.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 3 тур
2 : 1
Завершен
Труа
52'
К. Ибайи (П)
89'
Й. Тузгар
12'
Р. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Труа
Желтая карточка
М. Баррето
90'
+2
90'
+1
Замена
Р. Рипар
️️️️
М. Диас
90'
+1
Замена
I. Traore
️️️️
Х. Шавалерен
ГОЛ! 2:1!
Й. Тузгар
89'
Замена
M. Puch-Herrantz
️️️️
J. Anziani
86'
Замена
М. Юсуфф
️️️️
T. Strata
86'
Желтая карточка
Т. Мангани
84'
74'
Замена
П. Ибну Ба
️️️️
Р. Саид
65'
Замена
М. Жан Тарат
️️️️
С. Ириэ
Замена
Й. Тузгар
️️️️
М. Сумано
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Ибайи
52'
46'
Замена
М. Диоп
️️️️
J. Assoumou
Замена
М. Баррето
️️️️
A. Bamba
46'
Желтая карточка
S. Quemper
45'
+3
45'
Красная карточка
M. Hamdi
Желтая карточка
К. Ибайи
35'
Желтая карточка
J. Anziani
35'
Желтая карточка
A. Bamba
34'
Желтая карточка
М. Сумано
25'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Саид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
31
Jesah Ayessa
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
9
Мусса Сумано
ЦФ
18
Кристофер Ибайи
ЦФ
Труа
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
43
Арсен Куасси
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Труа
1
Corentin Michel
ВР
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
12
Ryan Fage
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
20
Рено Рипар
ПВ
19
Ibrahim Traore
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
3-2-3-2
30
31
23
3
88
5
Видаль
26
Жаболь-Фолькарелли
6
Мангани
20
18
Ибайи
9
Сумано
4-1-3-3
17
Мендес
4
Диас
26
14
Бура
7
Шавалерен
10
М'Чангама
42
22
Ириэ
19
Саид
15
1
23
20
Юсуфф
20
Юсуфф
23
20
8
8
20
88
4
Баррето
4
Баррето
88
9
Сумано
7
Тузгар
7
Тузгар
9
Сумано
22
Ириэ
19
Тарат
19
Тарат
22
Ириэ
15
8
Диоп
8
Диоп
15
4
Диас
20
Рипар
20
Рипар
4
Диас
7
Шавалерен
19
19
7
Шавалерен
19
Саид
14
Ба
14
Ба
19
Саид
Остались в запасе
Аяччо
Труа
1
Mathieu Michel
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
43
Арсен Куасси
ЦЗ
1
Corentin Michel
ВР
12
Ryan Fage
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
1
Mathieu Michel
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
43
Арсен Куасси
ЦЗ
Остались в запасе
1
Corentin Michel
ВР
12
Ryan Fage
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Аяччо - Труа
7
1
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
13
Офсайды
1
0
Количество передач
476
204
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
49
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Труа
Франция. Лига 1, 13 тур
Труа
- : -
06.12.2026
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Stade Michel-Moretti, Ajaccio
Новости команд
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