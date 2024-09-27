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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лорьян - Аяччо
Лорьян - Аяччо: обзор матча 27 сентября 2024
Лорьян
27.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 7 тур
3 : 0
Завершен
Аяччо
70'
Э. Жуниор Крупи
78'
Э. Жуниор Крупи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Аяччо
83'
Желтая карточка
J. Anziani
ГОЛ! 2:0!
Э. Жуниор Крупи
Пас отдал
Л. Абержель
78'
75'
Замена
M. Puch-Herrantz
️️️️
S. Quemper
ГОЛ! 1:0!
Э. Жуниор Крупи
Пас отдал
Д. Мвука
70'
64'
Замена
М. Сумано
️️️️
К. Ибайи
64'
Замена
А. Канте
️️️️
И. Шегра
Желтая карточка
С. Сумано
62'
Замена
С. Сумано
️️️️
Т. Айегун
56'
Замена
Д. Мвука
️️️️
П. Кацерис
56'
Замена
Д. Йонгва
️️️️
I. James
46'
42'
Желтая карточка
Т. Мангани
Желтая карточка
I. James
42'
19'
Замена
Т. Мангани
️️️️
Й. Тузгар
17'
Красная карточка
Т. Жаболь-Фолькарелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
62
Артур Авом
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
31
Jesah Ayessa
ЦЗ
88
Axel Bamba
ЦЗ
43
Арсен Куасси
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
(К)
ПЗ
20
Julien Anziani
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
21
Иван Шегра
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
18
Кристофер Ибайи
ЦФ
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
21
Жюльен Понко
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
39
Jérémy Hatchi
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
9
Мусса Сумано
ЦФ
10
Ben Touré
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
4-1-1-2-2
38
Мвого
12
5
Менди
32
Аджей
24
Калюлю
19
Абержель
62
Авом
77
Кацерис
22
Крупи
9
Бамба
15
Айегун
3-2-2-1-2
16
Соллакаро
88
43
Куасси
3
20
Юсуфф
31
20
26
Жаболь-Фолькарелли
21
Шегра
18
Ибайи
7
Тузгар
12
13
Йонгва
13
Йонгва
12
77
Кацерис
22
Мвука
22
Мвука
77
Кацерис
15
Айегун
99
Сумано
99
Сумано
15
Айегун
7
Тузгар
6
Мангани
6
Мангани
7
Тузгар
3
8
8
3
18
Ибайи
9
Сумано
9
Сумано
18
Ибайи
21
Шегра
28
Канте
28
Канте
21
Шегра
Остались в запасе
Лорьян
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Enzo Genton
ЦЗ
21
Жюльен Понко
АП
39
Jérémy Hatchi
ЦФ
1
Mathieu Michel
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
10
Ben Touré
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Enzo Genton
ЦЗ
21
Жюльен Понко
АП
39
Jérémy Hatchi
ЦФ
Остались в запасе
1
Mathieu Michel
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
10
Ben Touré
ЦФ
Статистика матча Лорьян - Аяччо
2
1
2
Всего ударов по воротам
29
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
20
16
Офсайды
3
1
Количество передач
469
250
Сейвы
2
8
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
15
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Главный судья:
Eddy Rosier, France
Стадион:
Мустуар
Посещаемость:
10042 из 18500 зрителей (54%)
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