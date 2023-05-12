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    • Месси выйдет в старте в следующем матче «ПСЖ»: его досрочно вернули в состав в результате тайных договоренностей

    Месси выйдет в старте в следующем матче «ПСЖ»: его досрочно вернули в состав в результате тайных договоренностей

    Лионель Месси сыграет за «ПСЖ» против «Аяччо» в 35-м туре чемпионата Франции.

    Главный тренер парижан Кристоф Гальтье подтвердил, что нападающий появится на поле с первых минут.

    «Конечно, мы пообщались после возвращения Лео. Я хотел понять, в каком психологическом состоянии он находится.

    Месси абсолютно спокоен, очень мотивирован и хочет сыграть. Он нацелен на еще один трофей. Да, Лео выйдет в старте завтра», – сказал Гальтье.

    • «ПСЖ» примет «Аяччо» в субботу в 22:00 мск.
    • 2 мая клуб отстранил аргентинца на 2 недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.
    • Уже через 6 дней Месси вернули в состав в результате тайных договоренностей.

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    Источник: RMC Sport

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    12.05.2023 15:32
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