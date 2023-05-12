Месси выйдет в старте в следующем матче «ПСЖ»: его досрочно вернули в состав в результате тайных договоренностей

Лионель Месси сыграет за «ПСЖ» против «Аяччо» в 35-м туре чемпионата Франции.
Главный тренер парижан Кристоф Гальтье подтвердил, что нападающий появится на поле с первых минут.
«Конечно, мы пообщались после возвращения Лео. Я хотел понять, в каком психологическом состоянии он находится.
Месси абсолютно спокоен, очень мотивирован и хочет сыграть. Он нацелен на еще один трофей. Да, Лео выйдет в старте завтра», – сказал Гальтье.
- «ПСЖ» примет «Аяччо» в субботу в 22:00 мск.
- 2 мая клуб отстранил аргентинца на 2 недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.
- Уже через 6 дней Месси вернули в состав в результате тайных договоренностей.
Источник: RMC Sport