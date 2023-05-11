Тайное соглашение Месси и «ПСЖ»: клуб вернул его к тренировкам в обмен на публичные извинения

«ПСЖ» заключил тайный договор с Лионелем Месси после его отстранения от работы с основным составом.

Как пишет RMC Sport, клуб согласился досрочно вернуть аргентинца к тренировкам в обмен на публичные извинения.

Получив гарантии возвращения к занятиям, форвард опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором извинился за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

В итоге «ПСЖ» допустил Месси к тренировкам 8 мая, хотя его отстранение должно было продлиться до 16 мая.

Парижане отрицают наличие тайного соглашения, а представители 35-летнего нападающего от комментариев отказались.