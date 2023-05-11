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    • Тайное соглашение Месси и «ПСЖ»: клуб вернул его к тренировкам в обмен на публичные извинения

    Тайное соглашение Месси и «ПСЖ»: клуб вернул его к тренировкам в обмен на публичные извинения

    «ПСЖ» заключил тайный договор с Лионелем Месси после его отстранения от работы с основным составом.

    Как пишет RMC Sport, клуб согласился досрочно вернуть аргентинца к тренировкам в обмен на публичные извинения.

    Получив гарантии возвращения к занятиям, форвард опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором извинился за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

    В итоге «ПСЖ» допустил Месси к тренировкам 8 мая, хотя его отстранение должно было продлиться до 16 мая.

    Парижане отрицают наличие тайного соглашения, а представители 35-летнего нападающего от комментариев отказались.

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    Источник: RMC Sport

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    11.05.2023 21:57
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1283

      Таврида 6 часов назад

      "Парижане отрицают наличие тайного соглашения, а представители 35-летнего нападающего от комментариев отказались."
      Типичные ̶ж̶ы̶д̶ы̶, тьфу ты, арабы.

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      Рейтинг: +229

      Napaleon Banapart > Таврида 5 часов назад

      Одним словом румын. Так он же болгарин... Да? А какая разница....

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