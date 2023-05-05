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    • Месси сделал заявление о своем отстранении от работы с основой «ПСЖ»

    Месси сделал заявление о своем отстранении от работы с основой «ПСЖ»

    Лионель Месси прокомментировал санкции со стороны «ПСЖ».

    • Клуб отстранил аргентинца на 2 недели от работы с основным составом.
    • Причина – несогласованная поездка в Саудовскую Аравию.

    «Я думал, что после игры будет выходной. Так было всегда. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять.

    Приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», – сказал Месси в видеообращении, опубликованным в соцсетях.

    • Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом.
    • Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».
    • Также на Месси претендуют «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2023 18:59
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