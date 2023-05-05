Месси сделал заявление о своем отстранении от работы с основой «ПСЖ»

Лионель Месси прокомментировал санкции со стороны «ПСЖ».
- Клуб отстранил аргентинца на 2 недели от работы с основным составом.
- Причина – несогласованная поездка в Саудовскую Аравию.
«Я думал, что после игры будет выходной. Так было всегда. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять.
Приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», – сказал Месси в видеообращении, опубликованным в соцсетях.
- Контракт форварда с «ПСЖ» истекает летом.
- Сообщалось, что он хочет вернуться в «Барселону».
- Также на Месси претендуют «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».
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Источник: «Бомбардир»