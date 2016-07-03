Панюков: «В «Аяччо» получал 6500 в месяц, в «Динамо» – 22,5»

Нападающий «Нима» Андрей Панюков рассказал, каким был его месячный оклад в московском «Динамо» и «Аяччо».

– Какой у вас был контракт в «Аяччо» в прошлом сезоне?

– Так… По-моему, шесть с половиной тысяч евро в месяц.

– Минус налоги – наверное, процентов 30?

– 33, если точно. Но 6500 – это уже чистыми приходило. Кроме того, были и премиальные.

– Серьезные?

– 100 евро за победу, а после выигрыша у «Нанси», который шел вторым, каждому дали по 300.

– А в «Динамо» сколько зарабатывали?

– До сих пор помню цифры контракта с «Динамо» – 22,5 тысячи долларов в месяц.

– То есть раньше было 22,5 тысячи долларов, а теперь – на 6500 евро…

– Деньги, конечно, тоже важны. И сейчас не так уж и много потерял, потому что вырос курс евро. Того, что получаю, на самолет не хватит, конечно, но жить-то можно. И кстати, та динамовская зарплата через два года превратилась бы в ноль.