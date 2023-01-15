Лига 1. «Монако» разгромил «Аяччо» (7:1), у Головина ассист

Если бы не геймерил, был бы более сосредоточен
«Монако» крупно обыграл «Аяччо» в домашнем матче 19-го тура Лиги 1.
Хет-трик сделал Виссам Бен-Йеддер.
Россиянин Александр Головин провел на поле 61 минуту и сделал результативную передачу.
«Монако» занимает четвертое место в чемпионате, отставание от лидирующего «ПСЖ» девять очков.
Франция. Лига 1. 19-й тур
Голы: 1:0 – Дисаси, 2; 2:0 – Диатта, 6; 2:1 – Белайли, 11; 3:1 – Бен-Йеддер, 21; 4:1 – Бен-Йеддер, 28; 5:1 – Бен-Йеддер, 35; 6:1 – Эмболо, 63; 7:1 – Эмболо, 89.
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