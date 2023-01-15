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    Лига 1. «Монако» разгромил «Аяччо» (7:1), у Головина ассист

    «Монако» крупно обыграл «Аяччо» в домашнем матче 19-го тура Лиги 1.

    Хет-трик сделал Виссам Бен-Йеддер.

    Россиянин Александр Головин провел на поле 61 минуту и сделал результативную передачу.

    «Монако» занимает четвертое место в чемпионате, отставание от лидирующего «ПСЖ» девять очков.

    Франция. Лига 1. 19-й тур

    Монако – Аяччо – 7:1 (5:1)

    Голы: 1:0 – Дисаси, 2; 2:0 – Диатта, 6; 2:1 – Белайли, 11; 3:1 – Бен-Йеддер, 21; 4:1 – Бен-Йеддер, 28; 5:1 – Бен-Йеддер, 35; 6:1 – Эмболо, 63; 7:1 – Эмболо, 89.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +819

      Lipatoff 15 минут назад

      Если бы не геймерил, был бы более сосредоточен

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      Рейтинг: +2965

      Валерий2705 51 минуту назад

      Саня конечно молодец! Но! Это обычный, среднестатистический игрок Лиги 1, что для нашего игрока, конечно уже победа. Но уж никакой не великий лидер Монако, а уж тем более французского чемпионата, как в это верят и рвут тут глотки его конепоклонники. 1 ассист в семи голах ага, легенда.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 час назад

      Шурентий молодец!

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      Рейтинг: +1001

      Fialet 1 час назад

      Я хренею от предыдущих ораторов, где молодец, какой молодец? Из семи голов, забитых командой, у него ноль, лишь одна передача, заменён за полчаса до конца игры. Весьма посредственно.

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      Рейтинг: +524

      Болотоход 1 час назад

      Молодец Санек.

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      Рейтинг: +1530

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Саня красава, очень полезный для Монако игрок

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