Лига 1. «Монако» разгромил «Аяччо» (7:1), у Головина ассист

«Монако» крупно обыграл «Аяччо» в домашнем матче 19-го тура Лиги 1.

Хет-трик сделал Виссам Бен-Йеддер.

Россиянин Александр Головин провел на поле 61 минуту и сделал результативную передачу.

«Монако» занимает четвертое место в чемпионате, отставание от лидирующего «ПСЖ» девять очков.

Франция. Лига 1. 19-й тур

Монако – Аяччо – 7:1 (5:1)

Голы: 1:0 – Дисаси, 2; 2:0 – Диатта, 6; 2:1 – Белайли, 11; 3:1 – Бен-Йеддер, 21; 4:1 – Бен-Йеддер, 28; 5:1 – Бен-Йеддер, 35; 6:1 – Эмболо, 63; 7:1 – Эмболо, 89.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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