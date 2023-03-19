Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - Монако
Аяччо - Монако: обзор матча 19 марта 2023
Аяччо
19.03.2023, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 2
Завершен
Монако
27'
В. Бен-Йеддер
84'
К. Дьятта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Монако
84'
ГОЛ! 0:2!
К. Дьятта
Пас отдал
М. Камара
77'
Замена
Т. Минамино
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
К. Спадануда
️️️️
М. Юсуфф
72'
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Сумано
72'
Замена
Р. Нури
️️️️
М. Эль-Идрисси
72'
70'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Э. Бен-Сегир
Замена
Ф. Майембо
️️️️
Ю. Белаили
61'
Красная карточка
С. Баяла
53'
49'
Желтая карточка
Г. Марипан
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Замена
М. Альфонс
️️️️
И. Диалло
17'
Желтая карточка
И. Диалло
14'
Желтая карточка
Ю. Белаили
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
21
Умар Гонсалес
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Матье Кутадье
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
24
Руан Левин
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
2
Мусса Джитте
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-1-2-3
1
Лерой
21
Гонсалес
5
Видаль
5
Диалло
20
Юсуфф
6
Кутадье
11
Белаили
4
Баррето
9
Сумано
11
Баяла
9
Эль-Идрисси
3-3-1-1-2
1
Нюбель
2
Агилар
5
Дисаси
3
Марипан
2
Вандерсон
4
Камара
12
Энрике
24
Фофана
29
Бен-Сегир
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
5
Диалло
2
Альфонс
2
Альфонс
5
Диалло
11
Белаили
5
Майембо
5
Майембо
11
Белаили
20
Юсуфф
17
Спадануда
17
Спадануда
20
Юсуфф
9
Эль-Идрисси
7
Нури
7
Нури
9
Эль-Идрисси
9
Сумано
2
Джитте
2
Джитте
9
Сумано
10
Бен-Йеддер
18
Минамино
18
Минамино
10
Бен-Йеддер
29
Бен-Сегир
15
Дьятта
15
Дьятта
29
Бен-Сегир
Остались в запасе
Аяччо
Монако
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
24
Руан Левин
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
21
Седрик Авинел
ЦЗ
24
Руан Левин
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Аяччо - Монако
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Новости команд
Все
Аяччо
Монако
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
«Хартс» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:37
Лига Конференций: шансы «Хартс» и «Монако» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:07
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+