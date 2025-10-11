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Филипп Клеман
Филипп Клеман
Бельгия
22 марта 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Экс-тренер «Монако» Клеман дал конкретный ответ «Спартаку»
2025.10.11 16:27
6
«Спартак» ведет переговоры с экс-тренером «Монако»
2025.10.09 20:16
23
«Монако» уволил главного тренера
2023.06.04 19:27
1
Тренер «Монако» сообщил о травме Головина
2023.06.02 15:48
Названы три кандидата на пост главного тренера сборной Бельгии
2022.12.03 14:30
4
«Мы были лучше ПСВ». Клеман – о вылете «Монако» из Лиги чемпионов
2022.08.10 09:45
Рыболовлев хочет уволить из «Монако» главного тренера, вице-президента и спортивного директора
2022.03.20 11:41
5
Тренер «Монако»: «У Головина дискомфорт»
2022.03.01 20:41
Клеман: «Головин пока не может играть больше 30 минут»
2022.02.13 18:31
Тренер «Монако» Клеман: «Головин заболел. Он сдаст тест на коронавирус»
2022.02.04 11:38
1
Фото
«Первый день в новом офисе!». Клеман провел дебютную тренировку в «Монако»
2022.01.05 21:48
Фото
Клеман – новый главный тренер «Монако»
2022.01.03 20:55
2
Клеман из «Брюгге» – главный кандидат на пост тренера «Монако» (L'Equipe)
2021.12.31 17:42
1
Фонсека, Марш и Клеман – кандидаты на смену Ковача в «Монако» (Санти Ауна)
2021.12.30 21:57
Тренер «Брюгге» Клеман – после разгрома «Зенита»: «Сегодня я доволен даже больше, чем после победы в Петербурге»
2020.12.03 07:58
2
Видео
Тренер «Брюгге» Клеман: «Победа над «Зенитом» лучше двух чемпионских титулов»
2020.10.20 23:20
15
Тренер «Брюгге» Клеман: «С «Зенитом» будет непросто, но мы способны победить»
2020.10.19 20:56
6
Тренер «Брюгге» Клеман: «Если бы не удаление, мы бы удержали победу над «Реалом»
2019.10.01 23:40
2
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